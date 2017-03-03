Пассажиропоток «Пулково» в 2017 г. может превысить рекордные показатели 2014 года

По итогам 2017 г. пассажиропоток петербургского аэропорта «Пулково» может вырасти на 10% к 2016 г. и превысить рекордный показатель 2014 г. (тогда было 14,2 млн пассажиров), сообщил коммерческий директор ООО «Воздушные ворота северной столицы» Евгений Ильин. По его словам, за два месяца 2017 г. пассажиропоток аэропорта вырос на 28,8% до 1,8 млн человек, сообщил Ильин. При этом внутренние линии перевезли на 26% больше пассажиров (1,35 млн человек), международные - на 36% больше (526 700 человек), отметил он. Такой значительный рост связан с низкой базой начала 2016 г., летом показатели будут уже скромнее, но все равно видна тенденция к восстановлению пассажиропотока, говорит Ильин. По его словам, в основном рост связан не с открытием новых направлений, а с увеличением уже существующих.

Чартерный пассажиропоток, по словам Ильина, в этом году может вырасти на 16-18% и вернуться к уровню 2015 г. В летнем сезоне в «Пулково» откроются 7-8 новых направлений, уже точно определены четыре новых направления: Alitalia начнет выполнять рейсы в Катанию, греческая Ellinair - в Кавалу, «Уральские авиалинии» - в грузинский Кутаиси, а «Руслайн» - в норвежский Берген. Расширил количество рейсов KLM: вместо одного ежедневного рейса в Амстердам перевозчик будет выполнять два.

Сокращения числа рейсов и направлений Ильин не ожидает. По его словам, базовый перевозчик аэропорта - авиакомпания «Россия» также намерена в этом году нарастить частотность рейсов, прежде всего в Европу. Представитель «России» не смог прокомментировать планы авиакомпании на летний сезон. Ранее авиакомпания «Россия» сообщала, что в ее летнем расписании появятся два новых турецких направления - в Стамбул и в Анталью.

«Руслайн» в 2017 г. намерен увеличить пассажиропоток на 10-15% до 700 000 человек, рассказал коммерческий директор авиакомпании Александр Крутов. Сейчас «Руслайн» работает по семи направлениям, шесть из которых внутрироссийские, в летнем сезоне к ним добавятся еще четыре. Руководитель московского представительства Air Serbia Каринэ Адобашьян отметила рост интереса туристов к Сербии. Air Serbia начала выполнять полеты в Белград летом 2016 г. и довольна результатами, в этом году авиаперевозчик возобновит полеты, говорит Адобашьян.

В 2016 г. пассажиропоток аэропорта «Пулково» снизился по сравнению с 2015 г. на 1,7% до 13,265 млн человек. В 2015 г. падение пассажиропотока составляло 5,4% до 13,4 млн человек. Падение в основном было связано с уменьшением потока на международных авиалиниях: в 2015 г. по сравнению с 2014 г. количество перевезенных пассажиров на них снизилось на 21%.

Интерес к международным направлениям благодаря укреплению курса рубля восстанавливается: в зимний сезон 2016/17 гг. спрос на туры в страны Европы вырос на 30% по сравнению с прошлым годом, а на февральские праздники - на 59%, передала через представителя руководитель отдела Европы туроператора BSI group Екатерина Каменева.

Растет и интерес к Петербургу у иностранных туристов. В 2017 г. комитет по развитию туризма ожидает не менее 7 млн туристов, а к 2023 г. - роста числа туристов почти в два раза. В 2016 г. число посетивших Петербург туристов выросло на 400 000 человек (+6% к 2015 г.). Петербургская администрация ожидает, что в 2017 г. город посетит в три раза больше китайских туристов, чем в прошлом году.