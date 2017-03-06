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Статья опубликована в № 4274 от 06.03.2017 под заголовком: Нефтяники экономят на бурении

Нефтяные компании сокращают темпы бурения

Россия продолжает снижать добычу нефти, но рост по отношению к прошлому году сохраняется
Чтобы выполнить договоренности с ОПЕК, российские нефтяники сокращают бурение
Чтобы выполнить договоренности с ОПЕК, российские нефтяники сокращают бурение
Руслан Шамуков / ТАСС

Россия выполняет соглашение с ОПЕК о сокращении добычи, не слишком жертвуя ростом», – пишут аналитики «Сбербанк CIB» в своем ежедневном обзоре. При этом сокращение добычи в России идет за счет снижения объемов эксплуатационного бурения. «Появились признаки замедления темпов роста как за счет сезонного сокращения работ, так, вероятно, и вследствие укрепления рубля, что обещает рост расходов на бурение в течение года», – говорят аналитики «Сбербанк CIB».

Данные о бурении за январь (данных за февраль пока нет) указывают на замедление динамики: его годовой рост составил только 4%. При этом «Газпром нефть», «Роснефть» (без учета «РН холдинга» и «Башнефти») и «Славнефть» показали падение эксплуатационного бурения соответственно на 36, 8 и 17%.

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