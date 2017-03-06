«Россети» заработали рекордную прибыль, переоценив акции распределительных компаний и ФСК. Те сильно подорожали в 2016 г., так как инвесторы ждали щедрых дивидендов

Помогла переоценка акций дочерних компаний. Те в 2016 г. сильно подорожали на ожиданиях высоких дивидендов

Статья опубликована в № 4274 от 06.03.2017 под заголовком: «Россети» заработали на «дочках»

«Россети» впервые в истории получили чистую прибыль по РСБУ по итогам года. За 2016 г. компания заработала 222,4 млрд руб. при выручке 26,7 млрд руб. Годом ранее убыток компании составил 18,2 млрд руб. «Положительная динамика финансовых показателей связана с эффективным управлением электросетевым комплексом и, соответственно, ростом стоимости активов дочерних обществ», – приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по экономике «Россетей» Оксаны Шатохиной.