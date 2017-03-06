ТЭК
Статья опубликована в № 4274 от 06.03.2017 под заголовком: «Россети» заработали на «дочках»

«Россети» заработали рекордную прибыль

Помогла переоценка акций дочерних компаний. Те в 2016 г. сильно подорожали на ожиданиях высоких дивидендов
«Россети» заработали рекордную прибыль, переоценив акции распределительных компаний и ФСК. Те сильно подорожали в 2016 г., так как инвесторы ждали щедрых дивидендов
«Россети» заработали рекордную прибыль, переоценив акции распределительных компаний и ФСК. Те сильно подорожали в 2016 г., так как инвесторы ждали щедрых дивидендов
М. Стулов / Ведомости

«Россети» впервые в истории получили чистую прибыль по РСБУ по итогам года. За 2016 г. компания заработала 222,4 млрд руб. при выручке 26,7 млрд руб. Годом ранее убыток компании составил 18,2 млрд руб. «Положительная динамика финансовых показателей связана с эффективным управлением электросетевым комплексом и, соответственно, ростом стоимости активов дочерних обществ», – приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора по экономике «Россетей» Оксаны Шатохиной.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике