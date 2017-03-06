«Уралвагонзавод» рассчитался с Альфа-банком

Погасить долг УВЗ смог из кредитных средств, предоставленных Газпромбанком под госгарантии, сообщили Альфа-банк и УВЗ
А. Гордеев / Ведомости
«Уралвагонзавод» (УВЗ) после многолетнего спора наконец погасил долг перед Альфа-банком. Об этом в пятницу сообщили УВЗ и Альфа-банк. «Дочка» УВЗ «ЧТЗ-Уралтрак» выплатила тело задолженности по кредитным договорам с Альфа-банком, сообщил банк. Ранее задолженность перед банком погасила другая «дочка» УВЗ – «Уралтрансмаш», уточняет корпорация. Сумма погашенных кредитов не раскрывается.