Промышленность
Статья опубликована в № 4274 от 06.03.2017 под заголовком: «Уралвагонзавод» вернул долг

«Уралвагонзавод» рассчитался с Альфа-банком

Расплатиться с проблемным кредитором помог Газпромбанк
Погасить долг УВЗ смог из кредитных средств, предоставленных Газпромбанком под госгарантии, сообщили Альфа-банк и УВЗ
Погасить долг УВЗ смог из кредитных средств, предоставленных Газпромбанком под госгарантии, сообщили Альфа-банк и УВЗ
А. Гордеев / Ведомости

«Уралвагонзавод» (УВЗ) после многолетнего спора наконец погасил долг перед Альфа-банком. Об этом в пятницу сообщили УВЗ и Альфа-банк. «Дочка» УВЗ «ЧТЗ-Уралтрак» выплатила тело задолженности по кредитным договорам с Альфа-банком, сообщил банк. Ранее задолженность перед банком погасила другая «дочка» УВЗ – «Уралтрансмаш», уточняет корпорация. Сумма погашенных кредитов не раскрывается.

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