«Уралвагонзавод» рассчитался с Альфа-банком

«Уралвагонзавод» (УВЗ) после многолетнего спора наконец погасил долг перед Альфа-банком. Об этом в пятницу сообщили УВЗ и Альфа-банк. «Дочка» УВЗ «ЧТЗ-Уралтрак» выплатила тело задолженности по кредитным договорам с Альфа-банком, сообщил банк. Ранее задолженность перед банком погасила другая «дочка» УВЗ – «Уралтрансмаш», уточняет корпорация. Сумма погашенных кредитов не раскрывается.

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