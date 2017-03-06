Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4274 от 06.03.2017 под заголовком: «Дикси» напоит своим вином

Ритейлер «Дикси» начал сам импортировать вина

Это позволит компании больше зарабатывать и предложить более выгодную цену на полке
Крупный продовольственный ритейлер «Дикси» начал сам импортировать вино
Крупный продовольственный ритейлер «Дикси» начал сам импортировать вино
М. Стулов / Ведомости

К «Дикси» начала прямой импорт вина, без посредников, рассказал «Ведомостям» представитель сети. По его словам, это позволяет снизить себестоимость продукции в среднем на 15%. Первую партию из пяти наименований вин Испании и Франции ритейлер закупил в марте, добавил собеседник «Ведомостей». Некоторые другие продукты «Дикси» уже импортирует самостоятельно: так, около половины овощей и фруктов сеть поставляет напрямую.

До конца 2017 г. «Дикси» планирует нарастить долю прямых поставок алкоголя до 20%, сообщил представитель компании. Пока это будет только вино – это самый популярный вид алкоголя, добавил он, причем большая часть ввозимой продукции будет продаваться под собственными торговыми марками ритейлера.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике