Ритейлер «Дикси» начал сам импортировать вина

Это позволит компании больше зарабатывать и предложить более выгодную цену на полке

К «Дикси» начала прямой импорт вина, без посредников, рассказал «Ведомостям» представитель сети. По его словам, это позволяет снизить себестоимость продукции в среднем на 15%. Первую партию из пяти наименований вин Испании и Франции ритейлер закупил в марте, добавил собеседник «Ведомостей». Некоторые другие продукты «Дикси» уже импортирует самостоятельно: так, около половины овощей и фруктов сеть поставляет напрямую.

До конца 2017 г. «Дикси» планирует нарастить долю прямых поставок алкоголя до 20%, сообщил представитель компании. Пока это будет только вино – это самый популярный вид алкоголя, добавил он, причем большая часть ввозимой продукции будет продаваться под собственными торговыми марками ритейлера.