Правительство утвердило строительство «мусорных» электростанций

Идея создания ДПМ для электростанций на бытовых отходах принадлежит «Ростеху» и правительству Московской области и появилась еще в 2015 г.

Более 300 МВт электростанций на основе сжигания мусора будут построены к 2024 году

Правительство утвердило механизм строительства электростанций на основе сжигания твердых бытовых отходов (ТБО). Соответствующие документы в понедельник были опубликованы на сайте правительства.

Новые мощности на основе ТБО попадут в разряд генерирующих объектов, работающих на возобновляемых источниках энергии. Строить их будут по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Впервые такие договоры появились в 2007-2008 гг. ДПМ гарантируют инвесторам возврат вложенных в строительство энергообъектов средств с высокой доходностью. В рамках ДПМ было построено и модернизировано более 100 энергообъектов общей мощностью более 25 ГВт.

В рамках ДПМ на основе ТБО планируется построить 280 МВт в Москве и Московской области, еще 55 МВт — в Татарстане. Инвесторы будут выбраны на конкурсе. Поставка мощности должна начаться в 2020-2022 гг. Постановление правительства также определило и требования к локализации оборудования. Самые высокие значения установлены для котлового оборудования (12%), монтажных работ (15%). Предельный уровень капзатрат на 1 кВт установлен в размере 380 000 руб.

Правительство также изменило объемы вводов объектов ДПМ для ветряных электростанций и малых ГЭС. Для первых объемы снизятся на 248,8 МВт до 3,35 ГВт. Малых ГЭС будет построено на 325,6 МВт меньше — 425,4 МВт. А объем мощности на основе солнечной энергии вырос на 239,4 МВт до 1,8 ГВт. Эти мощности должны заработать к 2024 г.

Идея создания ДПМ для электростанций на бытовых отходах принадлежит «Ростеху» и правительству Московской области и появилась еще в 2015 г. Как сообщал «Интерфакс», весь объем заявленной в рамках ДПМ ТБО мощности может быть построен именно «Ростехом». Речь идет о четырех заводах в Московской области мощностью 70 МВт и одном в Татарстане мощностью 55 МВт. Получить комментарий «Ростеха» пока не удалось.

«Дочка» «Ростеха» – «РТ-инвест» – изучает размещенный на сайте правительства документ, сказал представитель «РТ-инвеста». По его словам, компания сохраняет интерес к участию в конкурсных процедурах с учетом параметров, указанных в постановлении.

Выбор вместо глубокой переработки в пользу неэкологичной технологии мусоросжигания, которая будет субсидироваться за счет надбавки к цене электроэнергии, является неэффективным и ошибочным, считает директор Сообщества потребителей энергии Василий Киселев.