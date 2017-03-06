Сотрудники Uber разочаровались в компании

Многие из них пытаются найти другую работу, особенно после видео конфликта руководителя Uber Трэвиса Каланика с водителем

Рекрутеры, работающие в районе залива Сан-Франциско, и менеджеры компаний — конкурентов Uber, замечают, что на рынке труда стало больше резюме от сотрудников Uber. Они начинают терять доверие к менеджменту компании и сомневаться в реальной стоимости своих опционов на ее акции.

В последние несколько недель Uber сталкивается с неприятными ситуациями, и все больше сотрудников компании, которая когда-то считалась одним из самых престижных работодателей в Кремниевой долине, стали задумываться о возможности ее покинуть.

«Я видел немало людей, которые хотели бы уйти из Uber. Одна из основных причин — потеря веры в лидеров компании», – говорит один из рекрутеров, ранее работавший в Uber. По его словам, поток резюме от сотрудников компании значительно увеличился после недавнего скандала, когда две бывшие сотрудницы Uber обвинили свое руководство в сексизме и домогательствах.

Для многих сотрудников Uber уход из компании означает отказ от пакетов ее акций или опционов на право их выкупа стоимостью сотни тысяч, если не миллионов, долларов. Сейчас рыночная оценка стоимости Uber составляет около $70 млрд, и типичный менеджер среднего звена, работающий в компании, мог за четыре года получить пакет акций с ограниченным обращением на сотни тысяч долларов.

«Переманить сотрудника из Uber всегда было невероятно тяжело, отчасти из-за нежелания людей расставаться со своими опционами, - говорит президент SCGC Executive Search Гийом Шампань. - Чисто с финансовой точки зрения, Uber должна была бы стать действительно ужасным местом, чтобы они захотели оттуда уйти».

Тем не менее, за последние несколько недель Шампань заметил рост на 5-10% количества сотрудников Uber, желающих покинуть компанию. Особенно это касается тех, кто «не вполне соответствует культуре компании». «Честно говоря, обычно люди знают, на что идут, приходя работать в Uber. Это компания с очень энергичной культурой инвестбанковского типа, в которой доминируют мужчины», - добавляет Шампань.

Кроме обвинений в домогательствах и дискриминации, недавно достоянием общественности стало видео конфликта руководителя Uber Трэвиса Каланика с одним из водителей, работающих на компанию. Это также нанесло по имиджу Uber серьезный удар. Не добавляет уверенности сотрудникам и уход из компании сразу двух менеджеров высшего звена: в пятницу уволился вице-президент компании по продуктам и росту Эд Бейкер, в понедельник — вице-президент по разработкам Амит Сингхал.

Представитель Uber заявил, что коэффициент текучести кадров в компании не выходит за пределы нормальных значений.

В довершение ко всему, на прошлой неделе судебный иск к Uber подала компания Waymo, занимающаяся разработкой самоуправляемых автомобилей для корпорации Alphabet. Waymo обвинила Uber в краже сведений, представляющих собой коммерческую тайну, и в нарушении своих патентов. Uber назвала обвинения «безосновательной попыткой сдержать конкурента» и заявила о намерении защитить свое честное имя в суде. Этот иск, а также острая нехватка на рынке специалистов по беспилотным автомобилям делают данное подразделение Uber особенно уязвимым перед хедхантерами. За последний месяц сразу несколько сотрудников подразделения передовых технологий Uber ушли к конкурентам.

Кроме того, сотрудников Uber разочаровывает отсрочка IPO компании. Многие рассчитывали получить значительные суммы за свои пакеты акций после публичного размещения, но Каланик объявил о своем желании откладывать IPO как можно дольше. «Людей привлекали, обещая им акции. А теперь они начинают понимать, что еще долго ничего не получат. Топ-менеджмент сопротивляется проведению IPO», - говорит один из рекрутеров.

«Раньше переманить [сотрудников Uber] было трудно из-за их акций, но теперь они уже не так уверены в их высокой стоимости», - добавляет топ-менеджер одной из крупнейших технологических компаний в Кремниевой долине.

Перевела Надежда Беличенко