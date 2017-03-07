НЛМК задумался о покупке активов

НЛМК рассматривает возможность приобретения прокатных мощностей на растущих и стабильных рынках, говорится в презентации компании к дню инвестора. Компания изучает те регионы, в том числе США, где покупки могут создать синергию с существующими активами и где у компании есть рыночная экспертиза (сталь для автопрома, энергетики, офшорных конструкций, ветрогенерации и др.), сказал на встрече с инвесторами президент НЛМК Олег Багрин. Российские плавильные мощности компания к 2019 г. планирует увеличить на 7,7% до 14 млн т, а к 2022 г. – до 15,2 млн т. Летом 2016 г. в интервью бельгийскому изданию Trends.be Багрин рассказывал, что к 2020 г. НЛМК потенциально может увеличить производство стали с 16 млн до 20 млн т, но стратегия еще в разработке и решение об этом не принято.

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