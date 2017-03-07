Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: Подгузники не впитали пошлину

Производители подгузников продолжают платить пошлину на сырье

Хотя решение об отмене таможенного сбора принято еще в мае 2016 г.
  • Анастасия Иванова,
  • Екатерина Мереминская
  • / Ведомости
Производители подгузников, локализовавшие производство в России, просят премьер-министра Дмитрия Медведева ускорить согласование приказа
Производители подгузников, локализовавшие производство в России, просят премьер-министра Дмитрия Медведева ускорить согласование приказа
Андрей Гордеев / Ведомости

Производители подгузников, локализовавшие производство в России, просят премьер-министра Дмитрия Медведева ускорить согласование приказа, который позволил бы им обнулить ввозную таможенную пошлину на сырье – полиакриловый суперабсорбент. Соответствующее письмо президент Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский направил в правительство 20 февраля 2017 г. («Ведомости» ознакомились с документом). В ассоциацию входят три международных компании, у которых есть заводы в России: Procter & Gamble (P&G; бренды Pampers), SCA Group (Libero) и Kimberly-Clark (Huggies).

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