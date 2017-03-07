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Статья опубликована в № 4275 от 07.03.2017 под заголовком: Третий не лишний

ФАС хочет расширить доступ иностранцев к госзаказу лекарств

Принцип «третий лишний» слишком дорого обходится бюджету
ФАС хочет предложить госзакупщикам больший выбор лекарств
ФАС хочет предложить госзакупщикам больший выбор лекарств
Frank May / DPA / ТАСС

ФАС обсуждает с правительством отмену правила «третий лишний» при госзакупках лекарств, заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев на брифинге в Ассоциации европейского бизнеса (цитата по «Интерфаксу»).

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