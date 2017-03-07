«Вагонмаш» заплатил 124 млн рублей за срыв поставок для метро

Комитет по транспорту Петербурга взыскал с ООО «Вагонмаш» (принадлежит на 51% Skoda Transportation и на 49% – Кировскому заводу) 123,7 млн руб. за поставку вагонов метро для Невско-Василеостровской линии метро, следует из документов на сайте госзакупок. За срыв поставок первого состава комитет удержал 70,5 млн руб., второго - 28,4 млн руб., третьего - 24,8 млн руб. По графику четвертый состав должен поступить до 31 марта. Состав уже находится в «Петербургском метрополитене» и проходит технологическую процедуру пуско-наладки, говорит представитель «Кировского завода», уточняя, что завод надеется подписать акты сдачи-приемки до 31 марта.

Представитель «Кировского завода» называет сумму пени значительной: «Удержание снизит и без того не очень высокорентабельный договор поставки на 3,2%, что, в свою очередь, приведет к значительному снижению инвестиционной программы предприятия». По ее словам, «Вагонмаш» изучает возможность судебного снижения суммы неустойки.

Вагоны нужны для подготовки города к ЧМ-2018 г. Конкурс на поставку восьми шестивагонных составов метро стоимостью 3,8 млрд руб. «Вагонмаш» выиграл в феврале 2015 г., но контракт был подписан спустя два месяца: его трижды обжаловал в ФАС конкурент – ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (ОЭВРЗ, входит в ЗАО «Трансмашхолдинг»), кроме того, администрация Петербурга приостанавливала подписание контракта, пока акционером «Вагонмаша» не стал «Кировский завод». Согласно контракту первый состав должен был поступить в декабре 2015 г., но его приемка состоялась в июле 2016 г. Срыв поставки на 25 июля составлял 227 дней, комитет выставил претензию «Вагонмашу» на сумму 949 млн руб., ее копия есть на сайте госзакупок.

«Вагонмаш» не согласился с суммой начисленных пеней: комитет неправильно учитывает при их подсчете стоимость всего контракта (3,8 млрд руб.), а не первого периода ( 408 млн руб.), а также не учитывает просрочку в заключении договора на 62 дня, говорится в ответе завода. По формуле «Вагонмаша» сумма пеней – 70,5 млн руб., судя по платежным документам, комитет с этим согласился. Средства были взысканы с «Вагонмаша» при оплате поставки состава. За просрочку поставки второго состава комитет требовал 431 млн руб, «Вагонмашу» удалось снизить сумму до 28 млн руб., прибегнув к аналогичным аргументам.

Проблема отчасти типовая: при увеличении требований по локализации производства вагонов метро в России не все отечественные производители должным образом относятся к срокам поставок и качеству продукции, говорит представитель «Кировского завода». Проблема, по ее словам, в том, что комитет предъявляет претензии исходя из стоимости всего вагона или состава, а «Вагонмаш» может предъявить штрафные санкции к поставщику исходя из стоимости конкретных изделий: «Производитель лишается значительной части оборотных финансовых средств, компенсировать которые (и только незначительную часть) он сможет в судебном порядке от недобросовестных поставщиков как минимум через год-полтора».

«Вагонмаш» может в суде оспорить сумму неустойки; закон предусматривают, что сторона освобождается от ее уплаты, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны, говорит Александр Киреев, юрист группы «НЭО центр».