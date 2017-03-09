Игорь Юсуфов строит вертикально-интегрированную нефтяную компанию

Фонд «Энергия» Игоря Юсуфова подыскивает нефтеперерабатывающие активы мощностью 3–5 млн т в год. Фонд участвовал в трех тендерах на покупку НПЗ в Европе – Каретон (Великобритания), Кресье (Швейцария) и Ингольштадт (Германия), но безуспешно, рассказал бизнесмен «Интерфаксу»: во всех трех тендерах фонд прошел все стадии квалификации, выполнил все требования и дошел до финала – но везде проиграл.

Юсуфов готов купить или построить НПЗ в России. «Вот ты директор НПЗ, тебе поставили нефть, а ты обязан платить только через 30 дней. А потом, когда ты продаешь нефтепродукты, затратив 10% своих денег на переработку, ты получаешь предоплату. По сути, у тебя с финансовой точки зрения получается банк по переработке нефти. Хороший, качественный завод, с глубиной переработки, в хорошем состоянии, чтобы не разворовывали, чтобы не было врезок и проч.», – объясняет Юсуфов. Бизнесмену интересна любая переработка – в газохимии, нефтехимии, потому что за этими отраслями будущее. «Нельзя, чтобы страна, которая входит в мировую тройку по добыче (наряду с Саудовской Аравией и США), покупала полиэтилен и полипропилен, продукты нефтехимии», – считает он.