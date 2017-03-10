«Газпром нефть» просит льгот

«Газпром нефть» предложила распространить льготу по НДПИ на высокообводненные месторождения южной части Ямало-Ненецкого округа, говорится в письме гендиректора компании Александра Дюкова вице-премьеру Аркадию Дворковичу от 8 февраля 2017 г. Речь идет о месторождениях с обводненностью более 90% и запасами нефти более 5 млн т. Такое предложение обсуждается, сказал чиновник и подтвердил представитель Минэнерго. Представитель Минэкономразвития от комментариев отказался. Представитель «Газпром нефти» не ответил на запрос.

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