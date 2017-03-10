ТЭК
Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: Очередь за льготами

«Газпром нефть» просит льгот

Компания предлагает снизить НДПИ для обводненных месторождений на Ямале. С подобными предложениями ранее обратились «Роснефть» и «Лукойл»
«Газпром нефть» считает, что обводненным месторождениям нужна поддержка
«Газпром нефть» считает, что обводненным месторождениям нужна поддержка
Валерий Лукьянов / PhotoXPress

«Газпром нефть» предложила распространить льготу по НДПИ на высокообводненные месторождения южной части Ямало-Ненецкого округа, говорится в письме гендиректора компании Александра Дюкова вице-премьеру Аркадию Дворковичу от 8 февраля 2017 г. Речь идет о месторождениях с обводненностью более 90% и запасами нефти более 5 млн т. Такое предложение обсуждается, сказал чиновник и подтвердил представитель Минэнерго. Представитель Минэкономразвития от комментариев отказался. Представитель «Газпром нефти» не ответил на запрос.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике