Транспорт
Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: Свой директор «Аэрофлота»

«Аэрофлот» квазиказначейским пакетом выдвинул в совет своего менеджера

Это может быть последний раз. В будущем квазиказначейским пакетом может быть номинирован независимый директор
Совет директоров «Аэрофлота» в четверг разрешил компании номинировать квазиказначейским пакетом в совет директоров Дмитрия Сапрыкина
Совет директоров «Аэрофлота» в четверг разрешил компании номинировать квазиказначейским пакетом в совет директоров Дмитрия Сапрыкина
Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров «Аэрофлота» в четверг разрешил компании номинировать квазиказначейским пакетом (4,84% акций принадлежат «дочке» – «Аэрофлот-финанс») в совет директоров Дмитрия Сапрыкина, сообщила пресс-служба авиакомпании. Сапрыкин с 2009 г. был заместителем гендиректора «Аэрофлота», в конце 2015 г. оставил этот пост и назначен гендиректором объединенной авиакомпании «Россия», с 2011 г. входит в совет директоров головной компании, всегда номинировался и избирался квазиказначейским пакетом.

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