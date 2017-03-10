«Аэрофлот» квазиказначейским пакетом выдвинул в совет своего менеджера

Это может быть последний раз. В будущем квазиказначейским пакетом может быть номинирован независимый директор

Совет директоров «Аэрофлота» в четверг разрешил компании номинировать квазиказначейским пакетом (4,84% акций принадлежат «дочке» – «Аэрофлот-финанс») в совет директоров Дмитрия Сапрыкина, сообщила пресс-служба авиакомпании. Сапрыкин с 2009 г. был заместителем гендиректора «Аэрофлота», в конце 2015 г. оставил этот пост и назначен гендиректором объединенной авиакомпании «Россия», с 2011 г. входит в совет директоров головной компании, всегда номинировался и избирался квазиказначейским пакетом.