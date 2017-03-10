Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: Electra уехала в Китай через Россию

Американские велосипеды Electra в Китай поедут через Россию

Развитием бренда там займется владелец Петербурского нефтяного терминала
Развивать бренд Electra в Китае Меднис и Скигин будут вместе через «Велолэнд лимитэд»
Развивать бренд Electra в Китае Меднис и Скигин будут вместе через «Велолэнд лимитэд»
Electra

Поставлять и продавать американские велосипеды Electra на китайском рынке будет компания, принадлежащая владельцам российского дистрибутора марки, рассказала представитель последнего Анастасия Рыбалкина. Представитель компании-производителя Electra Bicycle Company подтвердил планы российской команды Electra. «Они проделали прекрасную работу по вводу и развитию бренда на [российском] рынке. Это стабильные и надежные партнеры бренда, поэтому мы уверены, что они покажут такие же прекрасные результаты и на китайском рынке», – отметил представитель Electra Bicycle.

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