Американские велосипеды Electra в Китай поедут через Россию

Статья опубликована в № 4277 от 10.03.2017 под заголовком: Electra уехала в Китай через Россию

Поставлять и продавать американские велосипеды Electra на китайском рынке будет компания, принадлежащая владельцам российского дистрибутора марки, рассказала представитель последнего Анастасия Рыбалкина. Представитель компании-производителя Electra Bicycle Company подтвердил планы российской команды Electra. «Они проделали прекрасную работу по вводу и развитию бренда на [российском] рынке. Это стабильные и надежные партнеры бренда, поэтому мы уверены, что они покажут такие же прекрасные результаты и на китайском рынке», – отметил представитель Electra Bicycle.