Американские велосипеды Electra в Китай поедут через Россию

Развивать бренд Electra в Китае Меднис и Скигин будут вместе через «Велолэнд лимитэд»
Electra
Поставлять и продавать американские велосипеды Electra на китайском рынке будет компания, принадлежащая владельцам российского дистрибутора марки, рассказала представитель последнего Анастасия Рыбалкина. Представитель компании-производителя Electra Bicycle Company подтвердил планы российской команды Electra. «Они проделали прекрасную работу по вводу и развитию бренда на [российском] рынке. Это стабильные и надежные партнеры бренда, поэтому мы уверены, что они покажут такие же прекрасные результаты и на китайском рынке», – отметил представитель Electra Bicycle.