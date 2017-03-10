У устрично-мидиевой фермы в Геленджике тот же хозяин, что и у «дворца Путина»

С 3 марта 100% долей компании «Южная цитадель» принадлежит Александру Пономаренко, следует из данных ЕГРЮЛ (см. врез), прежде она принадлежала бывшему гендиректору Алексею Василюку. Он отказался от комментариев. Пономаренко не ответил на запрос «Ведомостей», переданный через представителя.

В мае 2016 г. газета РБК сообщила, что «Южная цитадель» получила в пользование на 25 лет четыре участка акватории Черного моря общей площадью около 1000 га. Граница участков проходит по береговой линии от поселка Дивноморское до мыса Идокопас, где расположено здание, известное как «дворец Путина», – гостиничный комплекс площадью 17 700 кв. м. С Путиным (тогда он был премьер-министром) его в 2010 г. связал предприниматель Сергей Колесников в открытом письме на имя президента Дмитрия Медведева. Колесников утверждал, что управлял бизнесом в интересах окружения Путина, а комплекс в Геленджике был одним из таких проектов.

В 2011 г. у «дворца Путина» появился владелец – Пономаренко сообщил «Коммерсанту», что купил две компании, владеющие зданиями, земельными участками и виноградниками, на деньги от продажи доли в НМТП, а продавцом был Николай Шамалов, бывший член кооператива «Озеро», и его партнеры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков продолжает опровергать связь Путина с дворцовым комплексом. «А устриц мы не разводим», – заверил он.

Партнер Ротенбергов ИНН владельца «Южной цитадели» Александра Пономаренко совпадает с ИНН Александра Пономаренко, бывшего гендиректора ООО «ТПС», позже преобразованного в АО «ТПС «Недвижимость». ТПС «Недвижимость» принадлежит кипрской TPS Real Estate Holdings, 66,6% которой принадлежит дискреционному трасту, действующему в интересах семей бывшего депутата Думы Александра Скоробогатько и Пономаренко, а оставшиеся 33,3% контролирует Игорь Ротенберг, сын Аркадия Ротенберга, партнера президента Владимира Путина по дзюдо. Тот же траст в интересах Скоробогатько и Пономаренко контролирует 65,3% кипрской TPS Avia Holding Ltd, владеющей «Шереметьево холдинг». 34,7% этой компании – у Аркадия Ротенберга.

В публикации РБК высказывалось предположение, что покупка участков акватории могла понадобиться, чтобы ограничить доступ к дворцовому комплексу с моря. Это не так, знает гендиректор производителя мидий и устриц в Краснодарском крае, «Южная цитадель» была действительно заинтересована в проекте по выращиванию аквакультуры: еще пять лет назад менеджеры, управляющие комплексом у мыса Идокопас, консультировались со специалистами отрасли по вопросам организации аквафермы. Сейчас «Южная цитадель» уже выращивает мидий и устриц, пояснил «Ведомостям» сотрудник азово-черноморского территориального управления Росрыболовства. Проект коммерческий, продукция предназначена для продажи, знает он.

Статья об устрично-мидиевой ферме стала последней каплей для медиахолдинга РБК, сообщали источники Reuters в холдинге: она «спровоцировала» Кремль и вынудила его обратиться к владельцам издания. «От акционера поступило желание уволить главного редактора газеты – Максима [Солюса]. Для меня это было несовместимо с дальнейшей работой», – рассказывала в декабре прошлого года бывший шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская. Вслед за Солюсом уволились и другие руководители редакции, а также некоторые редакторы отделов и журналисты.

В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина