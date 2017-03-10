Нью-Йорк и Лондон борются за IPO Saudi Aramco
- Дэвид Шеппард,
- Анджли Равал,
- Николь Буллок
- / Financial Times
Нью-Йорк и Лондон являются главными претендентами на проведение IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco. Представители Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и Лондонской фондовой биржи (LSE) уже вели переговоры с компанией, говорят знакомые с ситуацией люди. По мнению саудовских чиновников и руководства и советников Saudi Aramco, только эти две биржи способны провести международный листинг такого масштаба, учитывая их размер, опыт и присутствие инвесторов со всего мира.
Saudi Aramco оценивается саудовскими чиновниками в $2 трлн. Она планирует разместить изначально 5% акций, в том числе на саудовской бирже Tadawul. Даже если компания будет оценена только в $1 трлн, размер ее IPO составит $50 млрд. Это будет вдвое больше рекордного IPO китайской Alibaba в 2014 г.
«Очевидно, что это необычное IPO. Учитывая его размер, я бы посоветовал им запросить максимально высокую стоимость и провести как можно больше размещений», - говорит Натанаэль Моклэр, сооснователь Aldebaran Global Advisors и бывший управляющий директор по международным листингам NYSE Euronext.
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