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Статья опубликована в № 4278 от 13.03.2017 под заголовком: СПГ на будущее

«Газпром» отложил запуск СПГ-проектов

Концерн изучает ситуацию на рынках. К тому же у него и так масштабная инвестпрограмма
Ввод третьей линии СПГ-завода в рамках «Сахалин-2» будет перенесен на 2023–2024 гг.
Ввод третьей линии СПГ-завода в рамках «Сахалин-2» будет перенесен на 2023–2024 гг.
Газпром

Ввод в эксплуатацию Балтийского СПГ перенесен. Теперь он ожидается в 2022–2023 гг., но может быть пересмотрен после завершения работы над проектной документацией, говорится в меморандуме «Газпрома» к выпуску еврооблигаций. Ранее объект планировалось ввести в декабре 2021 г. Также будет перенесен ввод третьей линии СПГ-завода в рамках «Сахалин-2» на 2023–2024 гг. Компания продолжает работу над проектной документацией, говорится в меморандуме.

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