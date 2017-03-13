«Газпром» отложил запуск СПГ-проектов

Концерн изучает ситуацию на рынках. К тому же у него и так масштабная инвестпрограмма

Ввод в эксплуатацию Балтийского СПГ перенесен. Теперь он ожидается в 2022–2023 гг., но может быть пересмотрен после завершения работы над проектной документацией, говорится в меморандуме «Газпрома» к выпуску еврооблигаций. Ранее объект планировалось ввести в декабре 2021 г. Также будет перенесен ввод третьей линии СПГ-завода в рамках «Сахалин-2» на 2023–2024 гг. Компания продолжает работу над проектной документацией, говорится в меморандуме.