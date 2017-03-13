Акции Evraz исключены из индекса MVIS Russia

Индексный провайдер MVIS Indices исключил акции из индекса MVIS Russia после квартальной ребалансировки. На этой новости котировки Evraz на Лондонский бирже ушли вниз на 5,68% на 14.00 мск по сравнению с предыдущим закрытием.

Однако, по словам стратега БКС Вячеслава Смольянинова, акции будут под давлением только сегодня и ближе к дате ребалансировки, итоги которой вступят в силу 17 марта после закрытия торгов.

«Исключение из индекса — технический момент, поэтому долгосрочного влияния на котировки Evraz оно не даст. Обычно в таких случаях акции падают, но затем вновь начинают торговаться исходя из фундаментальных характеристик», - объясняет стратег «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов.

Отток средств из акций Evraz со стороны VanEck Vectors Russia ETF, для которого MVIS Russia Index является бенчмарком, составит около $19 млн, прогнозирует стратег «ВТБ капитала» Илья Питерский. Похожую оценку дает Смольянинов — по его мнению, отток средств инвесторов будет в размере $20 млн. «Что примерно соответствует трем дням торгов», - говорит он. VanEck Vectors Russia — крупнейший ETF на российские акции, добавляет Кузнецов.

По итогам ребалансировки индекса MVIS Russia был повышен вес депозитарных расписок «Магнита» и Новолипецкого металлургического комбината. Вес акций Polymetal и депозитарных расписок ВТБ, напротив, в индексе был снижен. По оценке Питерского, это снижение приведет к оттоку пассивных денег из бумаг на уровне $9 млн и $6 млн соответственно.