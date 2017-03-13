Анатолий Чубайс обвинил своего бывшего управляющего в вымогательстве и клевете

Речь идет о строительстве дома для Чубайса на участке в 1,56 га в подмосковном Переделкине

Предправления «Роснано» Анатолий Чубайс решил подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Сучкова «и группы работающих на него товарищей чеченской национальности» - за вымогательство и клевету. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Заявление будет подано в ближайшее время, уточнил представитель Чубайса. Помимо Сучкова в заявлении будут указаны лица, которых он использовал для давления на руководителя «Роснано», добавил собеседник «Ведомостей».

Руководитель «Роснано» рассказал в своем посте, что в последние время регулярно становится «объектом шантажа» со стороны когда-то принадлежавшей ему компании. Речь идет о швейцарской СFO Concept. Сучков «когда-то был наемным руководителем моей компании, но затем я ему ее продал», пишет Чубайс. Сделка прошла в 2011 г.

CFO Concept отвечала за строительство дома для Чубайса на участке в 1,56 га в подмосковном поселке Переделкино, недалеко от дома-музея писателя Бориса Пастернака. Компания была передана Сучкову с кредитами на $20 млн, полученными от структур бизнесмена Бориса Минца, – на них она и вела строительство. Примерно за эту сумму Чубайс и рассчитывал выкупить недвижимость, однако по завершении строительства CFO заявила, что участок и дом в 2657 кв. м стоят по меньшей мере $50 млн, рассказывал «Ведомостям» знакомый главы «Роснано».

«Вначале от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров с угрозой их публикации», – изложил сегодня свои претензии к Сучкову Чубайс. Он считает, что появившиеся в понедельник публикации в блоге журналиста Олега Лурье и твиттере Владимира Соловьева, утверждающие, что руководитель «Роснано» занимался легализацией денежных средств через продажу недвижимости, были инициированы Сучковым, сказал «Ведомостям» представитель Чубайса.

«Напугать или даже "расстроить" меня шантажом, вымогательством или очередной проверкой вряд ли получится, поскольку мои доходы многократно проверялись, а в течение многих лет вообще были публичными», – указал Чубайс.

Арбитражный суд Брянской области летом 2016 г. арестовал имущество CFO Concept, в том числе дом и землю в Подмосковье, по иску одного из кредиторов – компании Crizna Holdings ltd.

Илья Сучков – брат Игоря Сучкова, который 17 лет был советником Чубайса, и сын Василия Сучкова, работавшего с Чубайсом, когда тот возглавлял Госкомимущество.