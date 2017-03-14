ФАС одобрила продажу «М.видео» группе семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова

Сделка по продаже доли основных владельцев «М.видео» может быть закрыта в течение 2–3 месяцев

Статья опубликована в № 4279 от 14.03.2017 под заголовком: ФАС одобрила покупки в «М.видео»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила об одобрении ходатайства на приобретение крупнейшего российского ритейлера бытовой техники и электроники «М.видео» и выдала предписание. «Подробности решения и предписания не разглашаются в связи с условиями конфиденциальности ходатайства», – процитирован в сообщении заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

В декабре 2016 г. основные владельцы «М.видео» – Александр Тынкован, основатель и президент «М.видео», Павел Бреев и Михаил Тынкован – договорились продать 57,7% ПАО «М.видео» за $726 млн группе «Сафмар» семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова. Также «Сафмар» сделает обязательную оферту миноритариям (см. врез) по цене $7 за акцию, как и для основных акционеров; за всего ритейлера группа заплатит $1,26 млрд.