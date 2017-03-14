Дешевые билеты «Ютэйр» стали доступны еще на 17 направлениях

«Ютэйр» распространил тариф «Открытый» (без привязки ко времени вылета) еще на 17 направлений, сообщила авиакомпания. «Открытый» позволяет летать дешевле при условии, что пассажир не привязан ко времени вылета: билет покупается на определенную дату, а накануне рейса сама авиакомпания определяет, на каком именно рейсе по этому направлению полетит пассажир. Маршрут - квитанцию с точной информацией о рейсе клиент получает по электронной почте до 12.00 накануне отправления. Скидка по тарифу «Открытый» составляет до 50% от цены билета (при покупке на сайте www.utair.ru), сообщила компания.

Тарифы «Лайт Открытый» (невозвратные билеты, без багажа) и «Стандарт Открытый» (багаж 23 кг, возможность обмена билета с удержанием 2000 руб.) доступны на рейсах из Москвы и обратных в Сочи, Белгород, Ереван, Грозный, Калининград, Краснодар, Самару, Казань, Санкт-Петербург, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Сыктывкар, Сургут, Уфу и Ульяновск, а также на маршруте Сочи – Краснодар. В феврале тариф «Лайт Открытый» был запущен в пилотном режиме по направлениям Москва - Ростов-на-Дону и Москва - Тюмень.

«У нас достаточно большое количество деловых пассажиров, для которых важно точное время вылета, покупка билетов откладывается на последний момент из-за рабочих моментов. Каков стандартный механизм работы авиакомпаний с такой категорией пассажиров? Перевозчик в крайние дни перед вылетом повышает цены, потому что пассажиры, которые покупают билеты в последний момент на нужное им время, готовы платить больше. И наша авиакомпания готова резервировать места для деловых пассажиров, даже при возможном риске их не продать. В итоге они раскупаются билеты только на один из трех, четырех или пяти рейсов, которые "Ютэйр" выполняет между городами, а остальные остаются незаполненными. Оставшиеся рейсы и заполняются пассажирами другой категории, которым не критично точное время вылета, но важно максимально сэкономить. Поэтому мы сказали себе: давайте продавать билеты по низкой цене и сообщать о времени вылета за день до него - так и появилась тарифная опция «Открытый», - объяснил «Ведомостям» логику тарифа коммерческий директор подразделения «Ютэйр» – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

В целом вся новая коммерческая философия «Ютэйр» построена на принципе конструктора путешествия: компания предлагает пассажирам самим сформировать набор услуг и оплатить только то, что они выбрали. Это относится ко времени вылета, креслу в самолете, питанию, услугам в аэропорту, добавил Пермяков.

«Пилотный проект имел успех благодаря высокому интересу к недорогим билетам без фиксированного времени. Именно поэтому теперь мы выводим новую тарифную опцию еще на 17 направлений», - говорит президент подразделения «ЮТэйр» – Пассажирские авиалинии» Алексей Будник.

«Ютэйр» - это третий по пассажиропотоку российский перевозчик после группы «Аэрофлот» и группы S7, в 2016 г. перевез 6,6 млн пассажиров (+20% к 2015 г.).