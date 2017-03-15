Приватизация «Совкомфлота» поддержит судостроителей

Правительство планирует весной продать 25% минус 1 акция «Совкомфлота» и заработать на этом около 30 млрд руб. Четверть полученных средств будет направлена на докапитализацию компании, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин. «Направление части денег в компанию позволит снизить ее долговую нагрузку и стоимость заимствований», – говорит он. «Объем привлеченных средств будет распределен: 75% – в пользу государства, 25% – в пользу компании», – уточнил Орешкин. Полученные средства компания (около 7,5 млрд руб. – «Ведомости») должна будет потратить на покупку новых судов. Их построят на российских верфях, подчеркнул министр. Это позволит не только увеличить размер бизнеса самой компании, но и будет способствовать развитию судостроения в России, заключил он.

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