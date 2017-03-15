Транспорт
Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: «Ростех» хочет делать самолеты

ОАК может стать частью «Ростеха»

Это позволит «Ростеху» управлять не только производителями комплектующих для авиапрома, но и заводами, выпускающими самолеты
«Для ОАК практически процентов 60, а то и больше – 70% комплектующих делается нашими предприятиями», – объяснил Чемезов
«Для ОАК практически процентов 60, а то и больше – 70% комплектующих делается нашими предприятиями», – объяснил Чемезов
М. Стулов / Ведомости

Что касается ОАК, может быть, это и было бы целесообразно. Но не сегодня», – сказал в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК) гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в ответ на вопрос, будет ли Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; сейчас контролирующий акционер – Росимущество) передана «Ростеху». «Для ОАК практически процентов 60, а то и больше – 70% комплектующих делается нашими предприятиями. Это и двигатели, это и авионика, это и средства радиоэлектронной борьбы, вооружения, ракеты – масса всего того, что к самолету имеет отношение», – объяснил Чемезов. «Ростех» владеет холдингами «Вертолеты России», «Объединенная двигателестроительная корпорация», «Технодинамика», «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

Представители ОАК и Минпромторга от комментариев отказались. Представитель «Ростеха» говорит только, что такое решение должно быть принято правительством и одобрено президентом.

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