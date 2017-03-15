«Лукойл» впервые с 2009 года сократил выручку

Тем не менее вознаграждение топ-менеджмента выросло в 2,3 раза, следует из отчета «Лукойла»
Е. Разумный / Ведомости
Выручка «Лукойла» впервые с 2009 г. снизилась на 9,1% до 5,2 трлн руб., чистая прибыль упала на 28,9% до 206,8 млрд руб., а EBITDA – на 10,5% до 731 млрд руб., следует из годового отчета компании. Негативные тенденции в компании менеджмент объясняет снижением средних мировых цен на углеводороды, существенным укреплением рубля к доллару и евро в течение прошлого года, а также ростом базовой ставки налога НДПИ (она увеличилась на 14,2%, а в 2017 г. – еще на 7,2% до 919 руб. за 1 т) и снижением маржи переработки в России.