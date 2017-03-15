Агропром
Статья опубликована в № 4280 от 15.03.2017 под заголовком: Пивоварам не нужен градус

Продажи безалкогольного пива за 2016 год существенно выросли

Этому способствовало уточнение законодательства и изменившиеся предпочтения потребителей
Рост популярности безалкогольного пива его производители связывают в том числе с усилением тренда на здоровый образ жизни
Рост популярности безалкогольного пива его производители связывают в том числе с усилением тренда на здоровый образ жизни
Сергей Портер / Ведомости

Продажи безалкогольного пива выросли на 12% до 7,2 млн дал в 2016 г., хотя годом ранее они стагнировали, ссылается на данные Nielsen пивоваренная компания «Балтика» (входит в Garlsberg Group). Доля безалкогольного пива в общих продажах пива за прошлый год выросла на 0,15 процентного пункта до 1,22%, согласно Nielsen. Выросло и производство безалкогольного пива, свидетельствует статистика Росстата: на 8% до 7,8 млн дал.

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