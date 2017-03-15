Суд: «Роснефть» не смогла доказать негативных последствий статьи в РБК

Суд апелляционной инстанции объяснил отмену штрафа в 390 000 руб., которую холдинг РБК должен был выплатить «Роснефти» по иску о защите деловой репутации, тем, что истец не представил доказательств наступления негативных последствий для компании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы суда.

«Факта распространения ответчиком сведений, порочащих деловую репутацию истца, недостаточно для вывода о причинении ущерба деловой репутации и выплаты денежного возмещения в целях компенсации за необоснованное умаление деловой репутации», - говорится в мотивировочной части определения, опубликованного на сайте Арбитражного суда Москвы.

По мнению суда, истец не представил доказательств ущерба, причиненного его деловой репутации. При этом ссылка представителей «Роснефти» на заключение ООО «Центр профессиональной оценки» была отклонена: «это заключение носит предположительный, вероятностный характер», решил судья.

«Роснефть» судилась с холдингом РБК с прошлого года. Предметом иска нефтяной компании стала статья «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», опубликованная в газете РБК в апреле 2016 г. Ее авторы Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло со ссылкой на анонимные источники в правительстве утверждали, что одним из условий продажи приватизируемого пакета было требование, чтобы покупатель не заключал акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% «Роснефти». Ответчиками по иску кроме холдинга РБК стали и авторы статьи.

«Роснефть» назвала статью «ложной» и заявила, что она «представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников», и потребовала опровержения, а также 3,18 млрд руб. компенсации ущерба деловой репутации. Эта сумма стала беспрецедентной в российской юридической практике. Однако суд первой инстанции решил, что «Роснефть» не смогла обосновать многомиллиардный репутационный ущерб, и отказался принять в качестве доказательства заключение аудиторской компании «Центр профессиональной оценки» (ЦПО), которую наняла «Роснефть». В итоге суд снизил размер компенсации до 390 000 руб.

В начале марта этого года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции: суд признал информацию в статье РБК не соответствующей действительности и порочащей репутацию и обязал медиахолдинг удалить ее и опубликовать опровержение. Взыскать с РБК и журналистов денежную компенсацию суд отказался.