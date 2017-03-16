ДВМП досрочно погашает облигации владельцам небольших пакетов

Во вторник Дальневосточное морское пароходство (ДВМП, головная компания – Fesco) объявило, что досрочно погасило бумаги второй серии на 188 000 руб. с существенным дисконтом. В среду пароходство сообщило, что ему удалось договориться с держателями облигаций на 284 000 руб. «на взаимовыгодных условиях со значительным дисконтом к номинальной стоимости». «Третьего марта компания подтвердила, что диалог с крупными держателями рублевых облигаций продолжается. Общим решением для держателей проблемного выпуска могла быть публичная оферта о полном или частичном выкупе и погашении облигаций, но ключевым будет вопрос цены и других условий такого выкупа», – говорит партнер Lecap Елизавета Турбина.

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