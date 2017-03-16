Сильнейшая буря уничтожила треть урожая ванили на Мадагаскаре

Цены на ваниль, подскочившие за последний год вдвое, продолжат расти
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Из-за сильнейшего за последние 13 лет тропического циклона на Мадагаскаре и без того рекордные цены на стручки натуральной ванили могут вырасти еще сильнее, сообщает Bloomberg. Буря обрушилась на остров на прошлой неделе, она могла повредить около 30% всего урожая, полагает директор старейшей в мире компании – поставщика ванили и продуктов на ее основе Aust & Hachmann Canada Дэвид ван дер Вальде.