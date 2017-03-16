Агропром
Статья опубликована в № 4281 от 16.03.2017 под заголовком: Ваниль смыло с рынка

Сильнейшая буря уничтожила треть урожая ванили на Мадагаскаре

Эта страна – крупнейший в мире производитель специи
Цены на ваниль, подскочившие за последний год вдвое, продолжат расти
Цены на ваниль, подскочившие за последний год вдвое, продолжат расти
Sergi Reboredo / UIG via Getty Images

Из-за сильнейшего за последние 13 лет тропического циклона на Мадагаскаре и без того рекордные цены на стручки натуральной ванили могут вырасти еще сильнее, сообщает Bloomberg. Буря обрушилась на остров на прошлой неделе, она могла повредить около 30% всего урожая, полагает директор старейшей в мире компании – поставщика ванили и продуктов на ее основе Aust & Hachmann Canada Дэвид ван дер Вальде.

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