Промышленность
Статья опубликована в № 4281 от 16.03.2017 под заголовком: Надежда на маленьких

В деньгах сделки M&A в фармотрасли за прошлый год сократились на треть

В будущем их число будет расти, в том числе благодаря спросу на разработки небольших компаний
Основная часть сделок пришлась на покупку производителей фармпрепаратов – $297 млрд
Основная часть сделок пришлась на покупку производителей фармпрепаратов – $297 млрд
А. Махонин / Ведомости

За 2016 г. в фармацевтической отрасли и секторе медицинских технологий совершено сделок на $500 млрд, это 9% всех сделок в мире. Об этом сказано в годовом обзоре «Глобальное здравоохранение» инвесткомпании Arterial Capital Management (ACM) со ссылкой на данные Dealogic. Можно говорить о нормализации, считают аналитики ACM. Сумма сделок с фармкомпаниями и в секторе медтехнологий упала на 34% по сравнению с 2015 г., средний размер – $383 млн против $543 млн год назад, но все равно это на 10% выше среднего показателя за последние 10 лет.

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