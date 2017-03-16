В деньгах сделки M&A в фармотрасли за прошлый год сократились на треть

Основная часть сделок пришлась на покупку производителей фармпрепаратов – $297 млрд
А. Махонин / Ведомости
За 2016 г. в фармацевтической отрасли и секторе медицинских технологий совершено сделок на $500 млрд, это 9% всех сделок в мире. Об этом сказано в годовом обзоре «Глобальное здравоохранение» инвесткомпании Arterial Capital Management (ACM) со ссылкой на данные Dealogic. Можно говорить о нормализации, считают аналитики ACM. Сумма сделок с фармкомпаниями и в секторе медтехнологий упала на 34% по сравнению с 2015 г., средний размер – $383 млн против $543 млн год назад, но все равно это на 10% выше среднего показателя за последние 10 лет.