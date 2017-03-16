Агропром

Бразильские производители кофе переключаются на перец

Пострадавшие от засухи фермеры надеются компенсировать ущерб, продавая резко подорожавшую культуру
Урожай арабики в 2017 г., напротив, сократится, прогнозирует Rabobank
Урожай арабики в 2017 г., напротив, сократится, прогнозирует Rabobank
Eraldo Peres / AP

Владельцы кофейных плантаций в Бразилии, пострадавшие от прошлогодней засухи, переключаются на выращивание перца. В поисках альтернативных источников дохода все больше фермеров в бразильском штате Эспириту-Санту (ключевой поставщик на мировой рынок кофейных зерен сорта робуста) начинают сажать черный перец, цена на который выросла в три с лишним раза в 2009-2015 гг.

«Четыре года назад перец вообще не рос в Эспириту-Санту, три года назад появились отдельные плантации, в прошлом году их количество выросло, а сейчас там все холмы покрыты плантациями перца», - говорит аналитик Rabobank Карлос Мера.

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Последние несколько лет штат Эспириту-Санту переживает засухи, и урожай кофе в 2016 г. пострадал сильнее всего. Падение производства кофе даже заставило власти задуматься об импорте, но президент Бразилии Мишел Темер отверг это предложение.

Тем временем фермеры выкорчевывают пострадавшие кофейные деревья и сажают вместо них перец, говорит Мера. По официальным данным, производство черного перца в Эспириту-Санту в 2015 г. выросло на 82,5%, площадь посевов увеличилась на 50%. Площади кофейных плантаций за тот же период сократились на 0,8%.

Высокие цены на перец в последние годы способствовали росту его производства не только в Бразилии, но и в Индии и Вьетнаме (эти страны являются основными поставщиками перца на мировой рынок). В итоге недавно цены на перец снизились, и это может ограничить дальнейший рост производства. По словам Мера, это убавит желание фермеров выращивать перец вместо кофе и угроза окажется не такой серьезной, как могло показаться. «Во Вьетнаме и в других странах вступают в период зрелости новые плантации, и в этом году ожидается небывалый урожай», - указывает аналитик Mintec Джара Зича.

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По прогнозам Rabobank, урожай робусты в Бразилии в этом году практически не изменится по сравнению с 2016 г. и составит 12,5 млн мешков (по 60 кг каждый) против 12 млн в прошлом году. «Переход к точечному поливу делает перспективы выращивания робусты весьма благоприятными», - считает Мера.

Урожай арабики в 2017 г., напротив, сократится, прогнозирует Rabobank. В Бразилии чередуются сезоны рекордных урожаев и периоды, когда кофейные деревья «отдыхают». По прогнозам аналитиков банка, этот фактор вкупе с агрессивной подрезкой деревьев фермерами приведет к тому, что в 2017-2018 гг. урожай арабики составит только 36,7 млн мешков против 42 млн годом ранее.

Сейчас арабика продается за $1,4185 за фунт, но на фоне ожиданий низкого урожая цена может еще вырасти. По мнению аналитиков, это приведет к увеличению разницы в стоимости арабики и робусты. В прошлом году ценовой разрыв между двумя сортами на рынке Бразилии сократился из-за резкого снижения производства робусты и хорошего урожая арабики.

Перевела Надежда Беличенко

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