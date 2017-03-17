«Дикси» работает над внешним видом

Четвертый по обороту ритейлер в России – группа компаний «Дикси» – проводит тестовую реконцепцию ряда магазинов, рассказал «Ведомостям» представитель ритейлера. По его словам, она уже идет примерно в 20 магазинах, всего в пилотном проекте в течение года будут участвовать несколько десятков магазинов во всех регионах присутствия «Дикси». Сейчас у группы более 2800 магазинов в четырех федеральных округах – Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском, а также магазины в Калининградской области.

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