Ил-96 не конкурент Airbus и Boeing

Минтранс подготовил проект постановления правительства о докапитализации принадлежащей ему лизинговой компании ГТЛК на 4 млрд руб. в этом году и 10 млрд руб. в 2018 г. Деньги нужны для заказа двух Ил-96-400 (по 7 млрд руб. за штуку) и последующей их сдачи в лизинг по льготным ставкам российским авиакомпаниям, говорится в документе (опубликован на портале regulation.gov).

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