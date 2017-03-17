Транспорт
Статья опубликована в № 4282 от 17.03.2017 под заголовком: Ил-96 не конкурент Airbus и Boeing

Ил-96 не конкурент Airbus и Boeing

Самолет потребляет слишком много топлива, признал Минтранс
Разрабатываемый на базе Ил-96 новый дальнемагистральный самолет не сможет конкурировать с Boeing и Airbus, признал Минтранс
Разрабатываемый на базе Ил-96 новый дальнемагистральный самолет не сможет конкурировать с Boeing и Airbus, признал Минтранс
А. Махонин / Ведомости

Минтранс подготовил проект постановления правительства о докапитализации принадлежащей ему лизинговой компании ГТЛК на 4 млрд руб. в этом году и 10 млрд руб. в 2018 г. Деньги нужны для заказа двух Ил-96-400 (по 7 млрд руб. за штуку) и последующей их сдачи в лизинг по льготным ставкам российским авиакомпаниям, говорится в документе (опубликован на портале regulation.gov).

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