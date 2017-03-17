Экспортеры сельхозпродукции рискуют остаться без одного из крупнейших покупателей сельхозпродукции

Турция находится на втором месте по поставкам пшеницы из России
Д. Абрамов / Ведомости
Национальная ассоциация экспортеров сельхозпродукции в письме министру сельского хозяйства Александру Ткачеву просит решить вопрос с запретом, который наложила Турция на импорт российской сельхозпродукции, и принять энергичные меры для его беспрепятственного возобновления. Подлинность письма подтвердил «Ведомостям» президент ассоциации Сергей Балан. Представитель Минсельхоза подтвердил получение пиcьма, но других комментариев не предоставил.