Экспортеры сельхозпродукции рискуют остаться без одного из крупнейших покупателей сельхозпродукции

Статья опубликована в № 4282 от 17.03.2017 под заголовком: Турция не умасливается

Национальная ассоциация экспортеров сельхозпродукции в письме министру сельского хозяйства Александру Ткачеву просит решить вопрос с запретом, который наложила Турция на импорт российской сельхозпродукции, и принять энергичные меры для его беспрепятственного возобновления. Подлинность письма подтвердил «Ведомостям» президент ассоциации Сергей Балан. Представитель Минсельхоза подтвердил получение пиcьма, но других комментариев не предоставил.