Михаил Слободин: «Следствие не интересуют мои показания»

Следствие по делу «Т плюса» ни разу не обращалось к адвокату бывшего гендиректора компании Михаила Слободина с предложением получить его показания. Об этом Слободин написал в своем блоге. «Как вы думаете, сколько раз к моему адвокату обращались с предложением, чтобы получить мои показания? Ноль. Никого не интересуют мои показания. Потому что они противоречат официальной версии», — пишет он.

По словам Слободина, допросы председателя совета директоров «Т плюса» Евгения Ольховика и бывшего гендиректора компании Бориса Вайнзихера за первые четыре месяца проводились всего два раза. «Первый раз в момент задержания. И второй — через пару месяцев. И все!» — указывает Слободин.

В среду Слободин первым из фигурантов «дела энергетиков» прокомментировал предъявленные обвинения. Уголовное дело против него, а также председателя совета директоров «Т плюса» Евгения Ольховика и гендиректора компании Бориса Вайнзихера было возбуждено в сентябре прошлого года. Ольховик и Вайнзихер были арестованы, а Слободин, возглавлявший в 2003–2011 гг. «КЭС-холдинг» и до сих пор занимающий место в совете директоров компании («Т плюс»), был объявлен в международный розыск.

Как пишет Слободин, первой реакцией было желание вернуться и ответить на все вопросы следствия. «Поэтому я искренне ответил «Ведомостям», что нахожусь в плановой командировке, планирую вернуться в конце недели в связи с ее окончанием и по возвращении отвечу на все вопросы и дам необходимые разъяснения правоохранительным органам», — отмечает он. Это был честный ответ, исходя из представлений о том, что происходит на тот момент, подчеркивает Слободин.

Но дальнейшее развитие событий дало четкое понимание, куда движется ситуация и что необходимо делать, пишет Слободин. «Не открою тайны, что на свободе себя защищать легче. И не только себя. Что я, собственно, и делаю», — говорит он.

Слободин пишет, что надеялся на смягчение условий пребывания Ольховику и Вайнзихеру и на то, что сам процесс войдет в более объективное русло. Не хотелось бы своими «разоблачениями» создавать им какие-то дополнительные проблемы, указывает он. Но теперь ясно, что ситуация не имеет быстрого и разумного разрешения, пишет Слободин. «И то, что я делаю или не делаю, никак не помогает ребятам, сидящим сейчас в сизо», — говорится в тексте.

По версии следствия, топ-менеджеры «Т плюса» в течение 2007-2015 гг. заплатили руководству Коми около 800 млн руб. взяток за завышенные тарифы на теплоэнергию. В опубликованных на этой неделе объяснениях Слободин полностью отверг эти обвинения. По его словам, аргументы следствия не проходят проверку «ни фактами, ни логикой, ни здравым смыслом». Тарифы на тепло для «Т плюса» не превышали средние по Северо-Западу, отмечает он. Акциями своих компаний «Т плюс» тоже взяток не давал, продажа доли в Коми энергосбытовой компании соответствовала корпоративным процедурам, а благотворительный проект «КЭС баскет» имеет федеральное значение, пишет Слободин.

Слободин также подчеркивает, что публикация его заявлений никак не связана с прошедшей в те же дни встречей президента Владимира Путина и владельца «Реновы» («Т плюс» входит в группу) Виктора Вексельберга. «Мне кажется, он (Вексельберг) занял очень достойную позицию по отношению к ребятам, которые находятся в сизо, по отношению к ситуации в целом. Это заслуживает уважения», — считает Слободин.

Суд по ходатайству следствия уже несколько раз продлевал арест Вайнзихеру и Ольховику, в последний раз — в феврале до 6 мая. Получить комментарии представителей Следственного комитета и «Реновы» пока не удалось. По словам сотрудника в следственных органах, отсутствие допросов не может свидетельствовать о «замораживании» дела, а два допроса за полгода — это в нынешней практике даже много.