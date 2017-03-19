Промышленность
Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: «Металлоинвест» переезжает

«Металлоинвест» переедет из Москвы в Старый Оскол

Так компания намерена сэкономить на оплате труда сотрудников
  • Александра Терентьева,
  • Галина Старинская
  • / Ведомости
«Металлоинвест» будет управлять основными активами компании на месте
«Металлоинвест» будет управлять основными активами компании на месте
PhotoXPress

Офисы крупных компаний, конечно, желательно распределить по всем регионам <...> Если взять западные страны, ту же Германию, США, куда ни приедешь, в любом городе есть штаб-квартиры крупнейших компаний», – делился своими соображениями премьер Дмитрий Медведев в 2013 г. в интервью «Комсомольской правде». С тех пор в Санкт-Петербург переехала «Газпром нефть», активный переезд начал и «Газпром», готовится «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко.

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