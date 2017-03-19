«Металлоинвест» переедет из Москвы в Старый Оскол

Офисы крупных компаний, конечно, желательно распределить по всем регионам <...> Если взять западные страны, ту же Германию, США, куда ни приедешь, в любом городе есть штаб-квартиры крупнейших компаний», – делился своими соображениями премьер Дмитрий Медведев в 2013 г. в интервью «Комсомольской правде». С тех пор в Санкт-Петербург переехала «Газпром нефть», активный переезд начал и «Газпром», готовится «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко.

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