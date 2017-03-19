«Победа» хочет в Баден-Баден

«Победа» («дочерний» лоукостер «Аэрофлота») хочет открыть полеты в Баден-Баден из Москвы в октябре и летать по этому направлению круглый год три раза в неделю, заявка подана в Росавиацию, рассказал человек, близкий к авиакомпании. Представитель «Победы» подтвердил план лететь в Баден-Баден. «Материалы для МВК со всеми заявками авиакомпаний будут сформированы в конце месяца», – говорит представитель Росавиации.

Аэропорт Карлсруэ – Баден-Бадена расположен в 40 и 15 км от этих городов соответственно, говорится на сайте. Аэропорт заработал в 1997 г. на месте закрытой канадской военной авиабазы и значительную часть его трафика формируют крупные европейские лоукостеры (Ryanair, Air Berlin, Wizz Air, Eurowings).