Транспорт
Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: В Баден-Баден лоукостером

«Победа» хочет в Баден-Баден

Российский лоукостер рассчитывает, что пассажиропоток поможет обеспечить трафик в соседние французские и немецкие города
«Победа» из Москвы летает по 27 направлениям, из которых 10 – зарубежные
«Победа» из Москвы летает по 27 направлениям, из которых 10 – зарубежные
М. Стулов / Ведомости

«Победа» («дочерний» лоукостер «Аэрофлота») хочет открыть полеты в Баден-Баден из Москвы в октябре и летать по этому направлению круглый год три раза в неделю, заявка подана в Росавиацию, рассказал человек, близкий к авиакомпании. Представитель «Победы» подтвердил план лететь в Баден-Баден. «Материалы для МВК со всеми заявками авиакомпаний будут сформированы в конце месяца», – говорит представитель Росавиации.

Аэропорт Карлсруэ – Баден-Бадена расположен в 40 и 15 км от этих городов соответственно, говорится на сайте. Аэропорт заработал в 1997 г. на месте закрытой канадской военной авиабазы и значительную часть его трафика формируют крупные европейские лоукостеры (Ryanair, Air Berlin, Wizz Air, Eurowings).

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Комментарии  ()
Branan
02:07 20.03.2017
уважаемая редакция, уберите это, пожалуйста, не позорьтесь: "рейсы с пересадкой в Берлине предлагает S7". С пересадкой можно откуда угодно улететь, не только из Берлина, а оказаться в Берлине можно не только с помощью S7. Сегмент Берлин-ББ обслуживает очевидно другая компания (предположу что Air Berlin)
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