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Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: Независимый газ

Добыча газа в России будет расти за счет независимых производителей

Через три года производство газа в России, по прогнозу Минэнерго, может вырасти на 2,5% до 656 млрд куб. м
Добыча газа в России через три года вырастет на 2,5% до 656 млрд куб. м в год
Добыча газа в России через три года вырастет на 2,5% до 656 млрд куб. м в год
М. Стулов / Ведомости

Добыча газа в России в 2017 г. может составить 640,5 млрд куб. м, что на 0,5 млрд куб. м больше, чем в прошлом году, говорится в презентации Минэнерго к заседанию общественного совета при ведомстве (документ цитирует «Интерфакс»). В последующие годы производство газа будет расти быстрее, прогнозирует Минэнерго. В 2018 г. – до 648,3 млрд куб. м, а в 2019 г. – до 656 млрд куб. м, следует из презентации.

Но территория России никогда не будет газифицирована на 100%, заявил министр энергетики Александр Новак на заседании. «В отдельных регионах у нас не будет газотранспортной инфраструктуры, потому что это неэффективно просто экономически», – цитирует Новака «РИА Новости». По его словам, в некоторых регионах целесообразнее использовать сжиженный газ или уголь.

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