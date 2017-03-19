Баумгертнер уходит из Global Ports

Владислав Баумгертнер уходит с поста гендиректора Global Ports, потому что получил предложение «за пределами портовой отрасли», сообщила компания. Место Баумгертнера c 22 марта займет Михаил Логанов, с октября 2013 г. работавший главным финансовым директором Global Ports (в совете директоров компании он работал в 2008–2013 гг.). Логанов начинал карьеру финансовым аналитиком American Express (Europe). Затем отвечал за финансовую отчетность в Globaltrans, у которой общие с Global Ports акционеры. Детали контракта с Логановым не раскрываются.

Баумгертнер возглавил Global Ports в августе 2015 г. Детали его контракта тоже не раскрывались. «Задача Баумгертнера – обеспечить дальнейшее развитие бизнеса в соответствии с долгосрочной стратегией группы с фокусом на операционной и экономической эффективности», – рассказывал тогда представитель холдинга. Баумгертнер пришел в компанию в непростое время – девальвация рубля и санкции негативно повлияли на перевалку контейнеров – основной сегмент бизнеса Global Ports (обеспечивает более 80% выручки). Выручка Global Ports от перевалки контейнеров снизилась почти вдвое – с $508,8 млн в 2014 г. до $269,8 млн в 2016 г., следует из отчетов компании. Плюс к этому у компании была высокая долговая нагрузка – 4,7 EBITDA, образовавшаяся после покупки Национальной контейнерной компании в 2013 г.