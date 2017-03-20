Промышленность
Статья опубликована в № 4283 от 20.03.2017 под заголовком: Faberlic пошьет в Иванове

Faberlic локализует производство одежды в Иванове

Производство будет запущено на трех фабриках, первая очередь – в апреле 2017 года
При нынешнем курсе доллара производить трикотаж выгоднее в России, убеждено руководство Faberlic
При нынешнем курсе доллара производить трикотаж выгоднее в России, убеждено руководство Faberlic
А. Гордеев / Ведомости

Парфюмерно-косметическая компания Faberlic запустит собственное производство одежды в Ивановской области, рассказал «Ведомостям» ее вице-президент Владислав Даванков (см. также интервью с президентом Faberlic Алексеем Нечаевым на стр. 08–09). Ранее об этом сообщал департамент экономического развития и торговли Ивановской области.

Производство, по словам Даванкова, запустят в несколько этапов. На первом, с конца апреля 2017 г., Faberlic начнет отшивать 200 000–250 000 трикотажных изделий в месяц – нижнее белье, водолазки, пижамы и проч. – на арендованной фабрике в г. Фурманове. Затем, в конце года, компания запустит собственную фабрику в Иванове мощностью 750 000 изделий в месяц, где сначала Faberlic будет изготавливать колготки, а со второй половины 2018 г. – трикотажное полотно и трикотажные платья, блузки, куртки, юбки и проч. Переговоры о покупке предприятия уже ведутся, отметил Даванков. Наконец, Faberlic планирует локализовать в России и производство одежды из полиэстера, но не раньше 2019 г., добавил он.

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