Италия не увидела санкций для «Роснефти»

Выдача банком Intesa Sanpaolo кредита на сумму 5,2 млрд евро для финансирования покупки 19,5% «Роснефти» не противоречит санкциям ЕС в отношении России

«Три года cанкций усложнили наши отношения», – говорил на сочинском форуме председатель совета директоров «Банка Интеза» (российская «дочка» Intesa) Антонио Фаллико.

Но санкции никак не сказались на финансировании сделки: выдача банком Intesa Sanpaolo кредита на сумму 5,2 млрд евро для финансирования покупки 19,5% «Роснефти» не противоречит санкциям ЕС в отношении России, сообщил Комитет финансовой безопасности Италии (об этом сообщает Reuters).

Формально нарушения нет, так как санкции Евросоюза и США запрещают покупать или финансировать покупку новых акций «Роснефти», а в данном случае речь идет об уже давно выпущенных акциях, отмечает партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. «При наличии политической воли сделку могли бы заблокировать», - говорит он.

Комитет финансовой безопасности Италии (в его состав входят представители различных министерств и ведомств) не выявил нарушений санкционного режима. Санкции ЕС ввел против «Роснефти», главного исполнительного директора компании Игоря Сечина, а также против российских банков с госучастием.

Представитель «Роснефти» не стал комментировать ситуацию, представитель Intesa пока не ответил на вопросы «Ведомостей».

3 января Glencore и QIA закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти». Пакет был продан за 692 млрд руб. (10,2 млрд евро). Бюджет получил от приватизации 710,8 млрд руб., недостающие 18 млрд руб. за счет дополнительных дивидендов доплатил «Роснефтегаз». Intesa сообщил, что выдал покупателям кредит в размере до 5,2 млрд евро. Схема финансирования сделки прояснилась из документов СП Glencore и QIA (сингапурской QHG Shares Limited). Кредит на покупку акций «Роснефти» Сингапурской компании выдал ВТБ под залог приобретаемых акций «Роснефти». Затем права требований по этому кредиту были переданы «Роснефтегазу». 3 января консорциум Glencore и QIA стал владельцем доли в «Роснефти» – «Роснефтегаз» снял залог с акций.

25 января президент Владимир Путин поблагодарил участников приватизации «Роснефти» за доверие и заверил в успешном развитии их бизнеса: «Хочу выразить уверенность в том, что бизнес ваш в России будет развиваться, и будет развиваться успешно». Тогда на встрече с Путиным присутствовал главный исполнительный директор банка Intesa Карло Мессина.