Пропускную способность «Шереметьево» можно увеличить почти без затрат

«Аэрофлот» в этом году получит дополнительные самолеты
Евгений Разумный / Ведомости
Руководитель Росавиации Александр Нерадько 6 февраля провел совещание о повышении пропускной способности «Шереметьево», для решения вопроса была создана рабочая группа, в которую вошли представители аэропорта «Шереметьево», «Аэрофлота», Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения, рассказал человек, близкий к «Аэрофлоту». Создание рабочей группы подтвердили федеральный чиновник и представитель «Шереметьево».