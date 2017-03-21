Пропускную способность «Шереметьево» можно увеличить почти без затрат

«Аэрофлот» в этом году получит дополнительные самолеты

Это необходимо, пока строится третья взлетно-посадочная полоса за 55 млрд рублей

Статья опубликована в № 4284 от 21.03.2017 под заголовком: Прожить в «Шереметьево»

Руководитель Росавиации Александр Нерадько 6 февраля провел совещание о повышении пропускной способности «Шереметьево», для решения вопроса была создана рабочая группа, в которую вошли представители аэропорта «Шереметьево», «Аэрофлота», Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения, рассказал человек, близкий к «Аэрофлоту». Создание рабочей группы подтвердили федеральный чиновник и представитель «Шереметьево».