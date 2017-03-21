В России профицит мощностей по производству бензина

Это гарантия, что дефицита на внутреннем рынке, как это было в 2011 году, не произойдет

Благодаря модернизации НПЗ в России «устойчивый профицит мощностей по производству бензинов и дизтоплива класса 5», сообщил начальник управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин в интервью независимому агентству «Аналитика товарных рынков». «В связи с этим российскому рынку стало проще проходить летний сезон высокого спроса на нефтепродукты. Раньше было неоткуда взять дополнительные объемы.

С острой проблемой нехватки бензина Россия столкнулась в апреле 2011 г. Дефицит бензина наблюдался сразу в нескольких регионах, в том числе в Алтайском крае, Воронежской, Новосибирской, Белгородской областях и других. Одна из причин кризиса – компании не успели модернизировать НПЗ, в то время как с 1 января 2011 г. к обороту было запрещено топливо «Евро-2». Позже это требование отменили, а со всеми нефтяниками подписали четырехсторонние соглашения о модернизации заводов. Продажу топлива второго класса в России отменили только в 2013 г. С января 2015 г. запретили продажу топлива третьего класса. С 1 января 2016 г. Россия перешла на обращение дизтоплива пятого класса, а с 1 июля – бензина пятого класса. Четырехсторонние соглашения компании исполняют, говорит Махонин.