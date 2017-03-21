Саудовская Аравия теряет позиции на нефтяном рынке

Саудовская Аравия сокращает поставки нефти в США и пытается закрепиться в Азии, но там идет жесткая борьба за рынок в том числе с Россией

Доминирование Саудовской Аравии на нефтяных рынках снижается. Сокращение добычи, предпринятое ею ради поддержания цен на нефть, меняет глобальные маршруты поставок нефти и помогает таким конкурентам, как Иран, Россия и США.

Из-за резкого снижения добычи Саудовская Аравия спешит покинуть рынок США, уступая позиции американским производителям сланцевой нефти, говорят люди, знакомые с нынешней саудовской стратегией. Ее экспорт в США за неделю по 10 марта сократился на 426 000 баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей, по данным Управления энергетической информации США (EIA). Это самое резкое снижение с тех пор, как Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в ноябре решила сократить добычу.