Мировая экономика

Саудовская Аравия теряет позиции на нефтяном рынке

Новая стратегия крупнейшего в мире экспортера нефти помогает его конкурентам
Саудовская Аравия сокращает поставки нефти в США и пытается закрепиться в Азии, но там идет жесткая борьба за рынок в том числе с Россией
Саудовская Аравия сокращает поставки нефти в США и пытается закрепиться в Азии, но там идет жесткая борьба за рынок в том числе с Россией
Hasan Jamali / AP

Доминирование Саудовской Аравии на нефтяных рынках снижается. Сокращение добычи, предпринятое ею ради поддержания цен на нефть, меняет глобальные маршруты поставок нефти и помогает таким конкурентам, как Иран, Россия и США.

Из-за резкого снижения добычи Саудовская Аравия спешит покинуть рынок США, уступая позиции американским производителям сланцевой нефти, говорят люди, знакомые с нынешней саудовской стратегией. Ее экспорт в США за неделю по 10 марта сократился на 426 000 баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей, по данным Управления энергетической информации США (EIA). Это самое резкое снижение с тех пор, как Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в ноябре решила сократить добычу.

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