Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за прошлый год в 7,6 раза выше, чем по РСБУ

Но у монополии есть еще нераспределенная чистая прибыль, так что дивиденды могут быть больше ожиданий

Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 2016 г. составила 232,9 млрд руб. по сравнению со 143,4 млрд руб. по итогам 2015 г., сообщила во вторник компания в отчете. Этот же показатель согласно отчетности, опубликованной в начале марта и составленной по российский стандартам, вырос в 2,4 раза до 30,6 млрд руб. Чистая прибыль является базой для выплаты дивидендов акционерам компании. Пока не известно, сколько может заплатить «Транснефть» за 2016 г.