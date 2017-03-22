Транспорт

ФАС изъяла документы в ФГК, структуре РЖД и Союзе операторов

Служба проводит проверки по факту возможного антиконкурентного соглашения операторов подвижного состава
Во вторник сотрудники ФАС провели проверки в Федеральной грузовой компании (ФГК)
Во вторник сотрудники ФАС провели проверки в Федеральной грузовой компании (ФГК)
ФГК

Во вторник сотрудники ФАС провели проверки в Федеральной грузовой компании (ФГК), Центре фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО), Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ). Везде также прошли выемки документов – «Ведомости» ознакомились с копией приказа службы.

Вечером во вторник служба на своем сайте сообщила, что проводит проверки по факту возможного антиконкурентного соглашения операторов подвижного состава. «ЦФТО подозревается в возможной координации участников этого соглашения», – поясняется в сообщении. «Проходит очередная проверка ФАС, которая займет около месяца, все необходимые документы предоставляются, компания оказывает содействие», – говорит представитель РЖД. Правда, в сообщении ФАС подчеркивает, что сама РЖД вне подозрений. Представитель СОЖТ лишь подтвердил проверку. Представитель ФГК от комментариев отказался.

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