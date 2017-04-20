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Статья опубликована в № 4306 от 20.04.2017 под заголовком: Минэнерго зовет на Тамань

Строители электростанций на Тамани получат повышенную доходность

Но энергетиков могут отпугнуть сжатые сроки строительства
Минэнерго хочет привлечь инвесторов к строительству энергоблоков на Тамани повышенной доходностью – до 20% годовых. Но энергетиков могут не устроить сжатые сроки строительства
Минэнерго хочет привлечь инвесторов к строительству энергоблоков на Тамани повышенной доходностью – до 20% годовых. Но энергетиков могут не устроить сжатые сроки строительства
Георгий Зимарев / РИА Новости

Минэнерго определилось с условиями, на которых инвесторам будет предложено построить новые энергоблоки на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Это следует из протокола прошедшего 5 апреля заседания правительственной комиссии у вице-премьера Аркадия Дворковича («Ведомости» ознакомились с его копией). Близкий к одному из участников заседания человек подтвердил эти данные. Конкурс будет проведен до августа 2017 г.

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