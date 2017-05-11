Цены на фундук выросли после вмешательства властей Турции

За последние две недели мировые цены на фундук взлетели почти на 10%, после того как впервые за восемь лет власти Турции решили поддержать этот рынок. На Турцию приходится 75% мирового производства фундука. Основные регионы выращивания сосредоточены на побережье Черного моря на востоке страны. Здесь президент Реджеп Тайип Эрдоган получил наиболее сильную поддержку избирателей на апрельском референдуме, по результатам которого он был наделен дополнительными полномочиями. Около 4 млн жителей страны прямо или косвенно зависят от производства фундука, а выращивают же эту культуру в основном небольшие хозяйства. Спустя неделю после референдума, в конце апреля, государственный Зерновой совет Турции (TMO) начал закупать фундук на рынке.

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