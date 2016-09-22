Минобороны РФ контролирует выполнение множества НИОКР в области беспилотных летательных аппаратов

Пять лет назад общим местом при обсуждении вопросов развития отечественных систем с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) было существенное отставание России от технологически развитых стран мира. За прошедшие годы российскими заказчиками, среди которых Министерство обороны России занимает первое место, было сделано многое для исправления ситуации. В части БЛА малого класса ситуация была достаточно быстро исправлена – военные начали активно закупать те системы, которые российские разработчики создали в инициативном порядке. Однако в том, что касается более тяжелых беспилотных систем, потребовались серьезные усилия для начала работ по тематике. С учетом незавершенности имеющихся проектов эти усилия должны быть продолжены и в будущем. Известно, что российскими предприятиями в интересах Министерства обороны нашей страны ведется ряд работ по созданию перспективных беспилотных авиационных систем. Это проект тактического БЛА, два проекта средневысотных БЛА большой продолжительности полета, проекты высотных аппаратов и разведывательно-ударного БЛА малой заметности. Кроме того, планируется модернизация БЛА тактического класса «Форпост».

Тактические беспилотники

Что касается комплекса «Форпост», то он представляет собой систему Searcher MkII разработки израильского концерна Israel Aerospace Industries, собираемую по лицензии заводом УЗГА в Екатеринбурге. Первоначально закупки данных комплексов представлялись вынужденной мерой. Однако, похоже, комплекс пришелся по душе российским военным – в прошлом году появилась информация о заказе еще одной партии данных систем. Планы дальнейших закупок, по-видимому, могут вылиться в поставки еще примерно 50 систем со 150 аппаратами соответственно. Чтобы обезопасить себя от политических рисков, рассматривается вопрос о модернизации и глубокой локализации комплекса. Сообщалось, что обновленный БЛА будет тяжелее оригинала – его взлетная масса составит около 500 кг против 436 кг у оригинальной версии. Повышение массы потребует переработки конструкции самого планера. Кроме того, известно, что на беспилотнике планируется установить бортовые системы отечественного производства.

Одним из чисто российских проектов в области тактических беспилотных систем является комплекс «Корсар». Система, которая, по-видимому, должна стать аналогом американского БЛА Shadow, создается входящим в состав концерна «Вега» рыбинским КБ «Луч». Основными задачами этого БЛА станут разведка и наблюдение в радиусе до 50 км. Предполагаемый внешний облик БЛА стал известен в сентябре 2015 г. Взлетная масса аппарата – около 200 кг. Параллельно с разработкой БЛА в Рыбинске создавалась площадка для серийного производства данных систем и заявлялось, что первые аппараты должны быть изготовлены в конце 2016 г., а выход производства на проектную мощность был намечен на конец 2017 г.

БЛА MALE-класса

Также в России ведутся работы по созданию двух комплексов БЛА, относящихся к так называемому MALE-классу, т. е. к средневысотным аппаратам большой продолжительности полета (medium altitude long endurance). Первоначально сообщалось, что эти БЛА будут иметь взлетную массу порядка 1 и 5 т. Близость по размерности к американским Predator и Reaper дала повод предполагать также и их функциональную близость. Одной из двух упомянутых систем является комплекс со средневысотным БЛА, который в интересах Министерства обороны создает группа «Кронштадт». Контракт на разработку был подписан в октябре 2011 г. По имеющимся данным, масса аппарата составляет около 1,2 т, а максимальная полезная нагрузка достигает 300 кг. Сообщалось, что БЛА будет способен находиться в воздухе до 24 часов. Весной 2016 г. в прессе появились сведения относительно того, что были начаты испытания данного БЛА на базе ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском. Начало аэродромных испытаний говорит о том, что проект перешел через важный рубеж. Вместе с тем до его полного завершения, очевидно, потребуется еще существенное время.

Систему с более тяжелым БЛА «Альтаир», также относящимся к классу MALE, в рамках темы «Альтиус» c 2011 г. разрабатывает казанская компания ОКБ им. Симонова (ранее именовалась ОКБ «Сокол»). Двухдвигательный БЛА представляет собой высокоплан с размахом крыла чуть менее 30 м с V-образным хвостовым оперением. Как предполагается, максимальная продолжительность полета беспилотника будет достигать 48 часов. В июле, по сообщению официальных лиц из правительства Республики Татарстан, начались летные испытания этого беспилотника. По словам премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова, серийное производство должно начаться в 2018 г. С учетом нынешнего статуса проекта это выглядят излишне оптимистично.

Разведывательно-ударный аппарат

С 2012 г. работы по проекту тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата в рамках темы «Охотник» ведутся компанией «Сухой». Михаил Погосян, тогда возглавлявший компанию, говорил, что проектирование комплекса должно было стать первой совместной работой соответствующих подразделений компаний «Сухой» и МиГ. По известным данным, БЛА будет иметь взлетную массу около 20 т. Ближайшим зарубежным аналогом данного БЛА видится американский аппарат X-47 разработки компании Northrop Grumman. В 2014 г. заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев сообщил, что первый полет БЛА ожидается в 2018 г. Впрочем, опыт зарубежных компаний, начавших соответствующие разработки еще в начале 2000-х, дает основания считать, что, даже если получится поднять аппарат в воздух в срок, полная реализация проекта – вопрос весьма отдаленной перспективы.

Высотные системы

Один из проектов по созданию российского высотного БЛА находится в работе, в ней принимают участие ЦАГИ и ЭМЗ им. Мясищева. Проектирование аппарата, который должен стать демонстратором технологий, ведется в рамках темы «Обзор-1». Детали данного проекта не разглашаются. Можно предположить, что речь не идет о каком-то нетрадиционном решении, скорее возможна параллель с американским высотным БЛА большой продолжительности полета Global Hawk. Сообщалось, что до конца 2015 г. КБ ЭМЗ им. Мясищева должно разработать конструкторскую документацию и в 2016 г. приступить к постройке первого прототипа. Даже при благоприятных условиях это будет весьма длительный проект.

Еще один высотный БЛА – «Сова» разрабатывает компания «Тайбер» при поддержке Фонда перспективных исследований (ФПИ). Это так называемый псевдоспутник – аппарат, способный длительное время барражировать над заданным районом на высотах выше коммерческого авиатрафика. Питание электродвигателям БЛА обеспечивают панели солнечных батарей, как в случае с БЛА Zephyr компании Airbus, выкупившей данную разработку у компании QinetiQ. В июле успешно завершились летные испытания прототипа БЛА с 9-метровым размахом крыла и взлетной массой около 12 кг. Аппарат выполнил полет продолжительностью свыше двух суток. Начало летных испытаний второго прототипа комплекса «Сова» с размахом крыла 28 м запланировано на сентябрь 2016 г.

Как отметили в ФПИ, беспилотник поможет решить проблемы обеспечения длительного мониторинга в северных широтах, а также удовлетворить растущие телекоммуникационные запросы в различных сферах деятельности.

Заключение

Как видно из краткого перечня проектов, Минобороны России параллельно контролирует выполнение множества НИОКР в области БЛА. Действуя «по всему фронту», военные пытаются формировать максимально полную линейку соответствующих аппаратов. Данная задача, очевидно, труднореализуема в силу объективных причин, включая отсутствие достаточных компетенций по данной тематике, технологические и кадровые проблемы, финансовые сложности. Это делает почти неизбежным сдвиг сроков «вправо», по некоторым проектам весьма существенный. Однако если работы по созданию высотного БЛА стратегического класса и тяжелого разведывательно-ударного аппарата наверняка потребуют значительного времени, то российские аналоги американских БЛА Shadow, Predator и Reaper (на которые у американских военных приходится основная нагрузка) обещают появиться во вполне обозримой перспективе.