«Я не считаю себя чьей-то марионеткой»

О президенте футбольного союза Словении мало кто слышал до июня этого года, когда он вступил в гонку за пост президента UEFA. Но 14 сентября Александер Чеферин с разгромным счетом одолел другого кандидата, голландца Михаэля ван Прага: за него проголосовало 42 члена UEFA из 55. Третий кандидат, представитель одной из сильнейших футбольных держав испанец Анхель Мария Вильяр не решился тягаться с Чеферином и 6 сентября взял самоотвод.

Чей человек Чеферин

Поддержка Чеферина в UEFA породила сразу несколько теорий заговора. Норвежский футбольный журнал Josimar опубликовал целое расследование. По их первой версии, Чеферин – марионетка президента FIFA Джанни Инфантино, вторая гласит, что он ставленник России. Русский след увидели и многие другие издания, например словенский интернет-портал RTV Slovenija и нидерландская газета Algemeen Dagblad. Спортивная пресса обращает внимание на то, что Россия одной из первых поддержала кандидатуру Чеферина, что в Словении сильные позиции у «Газпрома», а у семейной фирмы Чефериных много клиентов из России. Президент РФС Виталий Мутко в начале сентября подлил масла в огонь, призвав голосовать за Чеферина: «Нам как раз нужен новый человек, который внесет новую струю в развитие UEFA» (цитата по «Спорт-экспрессу»). В виде ответной любезности Чеферин сделал заявление, похожее на раскрытие его части «сделки». «Россия, которая является крупнейшей европейской страной, недостаточно вовлечена в работу UEFA. России необходимо иметь большее представительство в нашей организации», – цитирует его ТАСС. Дело в том, что в исполкоме UEFA нет ни одного россиянина. Полномочия бывшего президента Российского футбольного союза (РФС) Сергея Фурсенко окончились весной прошлого года, и Россия не стала выдвигать нового кандидата.

Есть и те, кто считает, что Чеферин – креатура Мишеля Платини, ушедшего с поста президента UEFA. Самого Чеферина все эти разговоры приводят в бешенство. «Я марионетка то Платини, то Инфантино, то турок, то русских. С большим трудом люди верят, что словенец может быть независим, – кипятится он в ответ на вопрос корреспондента французского спортивного журнала L’Equipe. – Но я работаю адвокатом 28 лет, я управляю юридическим бюро со штатом в 40 человек, крупнейшим в моей стране. Поверьте, я не жалуюсь на нужду. Но когда нельзя про вас сказать, что вы жулик, начинают выдумывать разные истории. Я не считаю себя чьей-то марионеткой. За исключением, может быть, собственных детей».

В семейной фирме

Александер Чеферин родился 13 октября 1967 г. в Любляне (в Югославии, сейчас столица Словении). Как раз в тот год его отец Петер открыл собственную юридическую практику, рассказывал Александер в интервью словенскому изданию журнала Playboy. Пока сын рос и учился на юридическом факультете Люблянского университета, Чеферин-старший стал одним из самых известных адвокатов страны. Получив в 1991 г. диплом, Александер начал работать на отца. А в 1993 г. тот перерегистрировал свое юридическое бюро в компанию Ceferin, сделав совладельцами обоих своих сыновей, Александера и Рока. Новый президент UEFA не первый год трудится футбольным функционером, но главным источником дохода остается именно юридический бизнес, Александер сейчас возглавляет совет управляющих в семейной фирме.

Новый дом для футбола Идея построить национальный футбольный центр в Брдо в 30 км от Любляны прозвучала на 16-м съезде исполкома NZS в апреле 2010 г. В ноябре того же года правительство выделило NZS участок земли бывшего ипподрома в 50-летнее пользование. Строить центр начали только в 2014 г., а до этого целых два года выбивали у бюрократов все необходимые согласования, рассказал Чеферин в интервью французскому интернет-ресурсу Ekipa24. Комплекс состоит из трех футбольных полей, одноэтажного здания с раздевалками, массажным кабинетом, тренинговым и медицинским центром площадью 1757 кв. м и двухэтажного административного здания на 983 кв. м, где расположилась штаб-квартира NZS.

Работать со знаменитым отцом было поначалу непросто. «Долгое время любой клиент первым делом спрашивал: «А где твой папа?» – рассказывал Чеферин Playboy. Но постепенно в собственном портфеле Александера появилось немало громких дел, принесших ему известность. Так, в частности, он защищал строительного магната Ивана Зидара в громком коррупционном деле, того в 2012 г. осудили на 17 месяцев тюрьмы. Представлял интересы бывшего премьер-министра Словении Аленка Братушека, мэра Любляны Зорана Янковича, перечисляет интернет-ресурс Zurnal24.

Ceferin на общественных началах вела несколько дел, прогремевших на всю страну. Например, цыганской семьи Строян, которую местные жители угрозами выгнали из деревни. Или бывших офицеров Югославской народной армии, которые во время десятидневной войны за независимость в 1991 г. противостояли силам самообороны Словении. Теперь страна отказывается выплачивать им пенсию. «Никто не хотел за это дело браться. <...> Это была та еще битва. Нам сыпались письма с угрозами, что мы желаем реставрации Югославии, что мы мафия», – вспоминал Чеферин в интервью Playboy. «Начинал я с уголовного права, и до сих пор оно – самая большая моя страсть», – говорит он.

Его коллеги-адвокаты отзываются о нем как об осторожном, но знающем и удачливом юристе с хорошо подвешенным языком, пишет Zurnal24. Он в отличной физической форме, а нервы у него просто железные, отмечает французский журнал L’Express.

Карате, футбол, баскетбол

Увлечение Чеферина – карате, у него черный пояс. Он любит играть в баскетбол. Другое его хобби – путешествия по Сахаре. Он пересекал ее пять раз, четырежды на машине и еще раз – на мотоцикле, рассказывает L’Equipe. При этом Чеферин никогда не был профессиональным футболистом, хотя играл в любительской команде адвокатов Любляны Ljubljana loyers.

«В Югославии мы действовали, исходя из того, какие сейчас идут спортивные мероприятия. Был чемпионат по баскетболу – вся улица резалась в баскетбол, по футболу – гоняла мяч. Мы даже в хоккей как-то умудрялись играть на асфальте», – вспоминал Чеферин на страницах Playboy. Но он отмечает, что с детства был страстным футбольным болельщиком: «Первым чемпионатом мира, который я смотрел, был чемпионат в Аргентине в 1978 г.». Чеферину было тогда 11 лет.

Спортивным функционером он стал в 2005 г., когда его выдвинули в исполком Ljubljana loyers. В том же году его пригласили в правление клуба «Лития» – одного из ведущих мини-футбольных клубов Словении. А в 2006 г. вошедший во вкус Чеферин вошел в правление футбольной команды Любляны «Олимпия». От всех этих постов он отказался в 2011 г., когда его избрали президентом Футбольного союза Словении (Nogometna zveza Slovenije, NZS). В феврале 2015 г. он успешно переизбрался на второй срок.

Во главе NZS

«В Словении 40 000 человек с удостоверениями спортсменов. <...> 65% из них – футболисты, так что не надо рассказывать, что здесь не интересуются футболом», – рассказывал Чеферин Playboy. Главной проблемой для развития футбола в стране с 2 млн населения он назвал нехватку денег.

«Наша инфраструктура все еще неадекватна. Зрителю трудно наслаждаться футболом, потому что мало хороших стадионов, – перечислял Чеферин. – У серьезного клуба должен быть президент, должен быть спортивный директор, который занимается только спортивными вопросами, должны быть люди для ряда других направлений, но большинству наших клубов просто не хватает денег. Так что один человек работает за всех, от экономиста до тренера».

Возглавив NZS, Чеферин первым делом стал налаживать связи со СМИ. «Наша задача – привлечь на стадионы как можно больше зрителей. Надо донести до людей, что посещать матч «Олимпия» – «Марибор» совершенно безопасно <...> Хулиганы бросили три петарды, СМИ преподносят это публике как военные действия. На самом деле ни в одной из игр в прошлые годы никто не получил серьезных повреждений», – говорил Чеферин порталу Siol.net. Глава NZS сумел убедить в этом журналистов и привлечь новых медиапартнеров, в итоге игры первой лиги Словении стали самым освещаемым спортивным событием, а посещаемость матчей росла каждый год. Например, в 2014 г. на матчи пришло на 20% больше зрителей, чем год назад, а футбольная телеаудитория увеличилась на 40%, отчитывался в 2014 г. Чеферин ресурсу Snportal.

Глава национального футбольного союза постоянно ломал голову над тем, как дать клубам заработать побольше денег. В 2014 г. он спровоцировал бурную общественную дискуссию, предложив две идеи. Первая – разрешить клубам рекламировать букмекерские конторы на форме игроков: почему мадридскому «Реалу» можно писать на майках Bet and win, а в Словении такое непозволительно?

Второе предложение было и вовсе провокационным: разрешить клубам торговать алкоголем. Словения числится в Европе среди лидеров по потреблению алкоголя на душу населения, в 2003 г. в стране был принят закон об ограничении продаж спиртного. Запрещено продавать горячительные напитки в магазинах с 21.00 до 7.00, наливать в барах и ресторанах после наступления часа закрытия и до 10 утра и – что важнее всего для футбола – продавать алкоголь на спортивных мероприятиях. В ЕС полный запрет на продажу алкоголя на матчах существует только в четырех странах: Словении, Хорватии, Румынии и Испании, сообщает словенский интернет-ресурс Meta.

В Германии и Австрии мелкие клубы живут благодаря продажам спиртного. В Европе на стадионах есть целые пивопроводы, пенный напиток поглощается гектолитрами – и дело как-то обходится без пьяных драк, рассказывал Чеферин Playboy. К тому же, агитировал он, пиво будет продаваться куда дороже, чем в магазинах, так что словенский фанат выпьет кружку-другую, заглянет в кошелек и остановится. Наконец, надо взглянуть правде в глаза: сейчас алкоголь все равно проносят на стадионы, просто деньги за него проходят мимо кассы футбольного клуба.

Лоббистские усилия Чеферина не увенчались успехом ни в первом, ни во втором случае. «Каждый год у нас новое правительство и новый расклад сил в парламенте, так что очень трудно принять закон», – жаловался он в разговоре с Siol.net.

Зато ему удалось решить другую задачу. Штаб-квартира NZS переехала из Любляны в Брдо, где в мае этого года торжественно открылся новый тренировочный центр стоимостью 8,5 млн евро (см. врез).

На международной арене словенские футбольные команды не показали при Чеферине особых успехов. В 2011 г., когда он возглавил NZS, Словения была на 26-м месте в рейтинге FIFA, сейчас на 59-м, сообщает CNN. Международные успехи самого Чеферина тоже не особо впечатляли. Он не вошел в исполком FIFA, став лишь членом дисциплинарного комитета, а в самой FIFA получил должность второго заместителя председателя юридического комитета. Тем удивительнее был его прорыв на пост президента UEFA.

Прорыв

«Я и не думал выдвигаться, пока [в мае 2016 г.] не были прекращены полномочия Мишеля Платини, – рассказывал Чеферин в интервью L’Equipe. – В конце мая ко мне обратились скандинавы: ты должен стать кандидатом, мы разделяем твои взгляды, ты ни с севера, ни с юга, ни с востока, ни с запада Европы. Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия официально высказались в поддержку Чеферина 3 июня. «Для меня было важно, что они стали первыми. Если бы вначале были Балканы или Турция, то говорили бы: ну вот, Восток против Запада», – говорит Чеферин.

Правда, The Guardian пишет, что еще в марте этого года представители около полутора десятков мелких членов UEFA провели серию встреч в Словении и Хорватии и договорились выдвинуть кандидата, который защищал бы их интересы. А журналисты L’Equipe копнули еще глубже и поинтересовались, зачем в январе 2015 г. Чеферин созвал в Любляне футбольных функционеров шести бывших югославских республик – Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Македонии и Черногории. Это случилось впервые после войны на Балканах. «Все представители федераций были рады этому предложению. Это было как встреча старых друзей, застолье кончилось в четыре часа утра! – рассказывал Чеферин L’Equipe. – Настало время подумать об общих интересах. Шесть стран – это уже шесть голосов... У Словении было преимущество – еще во времена Югославии мы были более ориентированы на Запад. Культурно мы близки к Австрии и Италии, с которыми у нас общие границы». Сам Чеферин, кстати, помимо английского говорит на итальянском, сербском и хорватском.

Кто консультировал Чеферина в борьбе за пост президента UEFA, спросил L’Equipe. «Люди из футбольного союза Словении, моя семья, мой отец, – ответил он. – PR-агентства выходили на связь, я получал электронные письма отовсюду, но мне не нужна помощь или интернет-сайт. В любом случае у меня нет денег им платить».

Раз уж заговорили про деньги, продолжил L’Equipe: на чьи средства финансировалась кампания? «На мои собственные средства. Но это не так дорого: меня [как президента NZS] пригласили на Евро-2016 и я смог встретиться во Франции с представителями 30 ассоциаций», – объяснил Чеферин.

Небольшие футбольные ассоциации стали главной опорой Чеферина, потом уже к ним присоединились такие крупные игроки, как Россия, Италия, Франция, Германия, Ирландия, пишет The Guardian и делает вывод: теперь Чеферин должен будет следить за соблюдением интересов мелких лиг. Недаром во время избирательной кампании он постоянно говорил о балансе между всеми участниками футбольного процесса, «что возможно только на основе открытого диалога всех сторон» (цитата по презентации кандидата в президенты UEFA Чеферина на сайте NZS), а на первой же пресс-конференции после выборов заявил, что разрыв между богатыми и бедными все растет и растет, так что ради восстановления справедливости он не побоится пересмотреть условия финансового fair play (FFP) и придумать еще какие-то меры.

Первые проблемы

Первым испытанием для Чеферина станет вопрос, что же делать с августовскими изменениями правил отбора на Лигу чемпионов. В период безвластия в UEFA, когда с мая по сентябрь у организации не было президента, ведущие европейские клубы протащили очередную реформу, пишет «Спорт-экспресс». С 2018 г. четыре первые в рейтинге страны (сейчас это Испания, Германия, Англия, Италия) получат по четыре места в основном турнире Лиги чемпионов. Сейчас чемпионатам Англии, Испании и Германии гарантировано три места в групповом турнире, чемпионату Италии – два. Гендиректор английской футбольной ассоциации Мартин Гленн объяснил The Guardian, что сейчас крупные клубы теряют интерес к чемпионату, а реформа повысит зрелищность и не позволит крупнейшим клубам отказаться от участия в лиге.

Реформу разработали три человека – представители Португалии, Англии и кандидат в президенты UEFA ван Праг от Нидерландов, пишет The Guardian. Правда, последний вскоре пошел на попятную: заявил, что его не ознакомили с финальным вариантом поправок и теперь он будет добиваться возвращения прежней системы. Ведь небольшие лиги возмутились новой моделью распределения мест, Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL), куда входят 32 лиги, назвала такую реформу «недопустимой».

До выборов Чеферин сожалел о новом порядке, но пожимал плечами: «Я не сторонник этого, в долгосрочной перспективе небольшим странам труднее будет пройти групповой отбор. Выиграют только большие лиги. По мне так нынешняя система Лиги чемпионов была идеальной. Но сейчас изменения уже внесены, и их не отменить. Через некоторое время мы вернемся к ним, но пока еще рано» (цитата по ресурсу ESPN FC). После выборов он изменил позицию. Теперь для него это «первое дело в списке», цитирует The Telegraph: «Мне нужно посидеть с 55 национальными ассоциациями, рассмотреть текст и подумать, что мы в будущем сможем сделать с ним».

Чеферин обещает реформы

«Моя маленькая и прекрасная Словения очень горда [моим избранием], надеюсь, однажды вы тоже будете им гордиться», – заявил Чеферин (цитата по Reuters). Поскольку выборы президента UEFA были внеочередными, то Чеферин проработает остаток срока своего предшественника, Мишеля Платини. Это всего два с половиной года, до марта 2019 г. Ему надо многое успеть за это время. Хотя предвыборную кампанию Чеферин закончил крайне усталым, но до конца года у него уже запланировано 12–15 зарубежных визитов, говорят источники L’Equipe в UEFA.

Почему нужна приватизация Одна из причин плохого финансового состояния словенских футбольных клубов кроется в том, что они не приватизированы, объяснял Чеферин в интервью Playboy: «Представьте, вы миллионер, который хочет инвестировать в клуб. Вам нравится идея вложить деньги в словенский клуб, который может выступать на Кубке Европы, – это самый дешевый вариант <...> Но на общем собрании, где голосуют все, от уборщиков до экономистов, вас выкидывают из клуба, на который вы потратили столько денег. Так что я не вижу причин, зачем кому-то инвестировать в словенские клубы. Люди проявляли интерес, но, как только узнавали о тонкостях законодательства, сразу прощались». Чеферин хотел бы, чтобы местные клубы стали по форме обществом с ограниченной ответственностью или акционерным обществом.

«Я не шоумен, у меня нет эгоистических побуждений, я не раздаю нереалистичных обещаний», – сказал Чеферин в речи перед голосованием. В предвыборном интервью ESPN FC он обозначил три основные вещи, которые собирается изменить в европейском футболе. Усилить борьбу с договорными матчами. Изменить процедуру выбора места для крупных матчей вроде финала Лиги чемпионов – этот процесс должен стать абсолютно прозрачен. Наконец, реформировать управление UEFA. «В UEFA [члены исполкома] приезжают, голосуют – порой не понимая четко, за что именно, – вкусно кушают, спят в хорошем отеле и возвращаются домой. Во время еды члены исполкома сидят за отдельными столами, к которым вы не можете приблизиться, отели и машины – только для них одних. Хватит, – объяснял он L’Equipe. – Одним из моих первых решений будет ограничение срока пребывания на посту. Нельзя быть президентом UEFA или членом исполкома 20 лет, это невозможно. Когда вы там настолько долго, вы думаете, что организация принадлежит вам, считаете себя королем, отстаете от времени, спите на ходу. Ограничение срока пребывания куда важнее максимального возраста для пребывания на должности, ведь есть 65-летние весьма умные люди». Кроме того, Чеферин выступает за избрание в исполком только действующих функционеров национальных ассоциаций.

Из предвыборной презентации Чеферина на сайте NZS и из интервью ряду изданий можно выделить еще несколько возможных реформ. Например, он намерен продумать новую стратегию распространения билетов, чтобы фанатам было легче попасть на матчи любимых команд, а билет на стадион был по карману каждому. При наложении штрафов придерживаться такой пропорциональной системы, которая соответствовала бы финансовому состоянию футбольной ассоциации или клуба конкретной страны. Штраф в $100 000 для клуба Фарерских островов не в пример бо́льшая проблема, чем для какого-нибудь его английского конкурента, объяснял он CNN.

Новому президенту UEFA не нравится идея проводить еврокубки в разных странах и только полуфиналы и финал – в одной. Так, уже в 2020 г. чемпионат Европы пройдет в 13 городах, от Санкт-Петербурга до Дублина, от Копенгагена до Рима. «Болельщикам это неудобно, – говорил он испанской спортивной газете Marca. – Быть в дороге по восемь часов, переезжать из страны в страну – в этом нет смысла. Я буду выступать за то, чтобы с 2024 г. это изменилось».

Не нравится ему и возникшая этим летом идея создания единого европейского турнира, где играло бы больше 32, но меньше 64 клубов, причем представители пяти главных национальных чемпионатов получали бы не менее шести мест. Среди лоббистов этой идеи – самый богатый человек Китая Ван Цзяньлинь (см. статью «Дело не в богатстве, а в процессе его обретения», «Ведомости» от 1.09.2016, стр. 08).

«Думаю, изменения в формате Лиги чемпионов убили идею Европейской суперлиги, потому что ее нельзя назвать хорошей для футбола», – цитирует Чеферина сайт болельщиков ФК «Локомотив» fclmnews.ru.

Как заработать

Чеферин по-прежнему озабочен вопросом, где взять деньги на футбол. О европейских турнирах он отозвался в разговоре с L’Equipe так: «Это лучший в мире спортивный продукт, но я думаю, что он не приносит столько прибыли, сколько должен. Можно улучшить маркетинг, да и процесс конкурсного отбора [хозяев чемпионата] может быть более прозрачен. Лига чемпионов приносит меньше денег, нежели Супербоул (финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. – «Ведомости»), это странно, потому что первое соревнование куда популярнее. <...> Надо налаживать связи с другими континентами: есть крупные китайские и американские компании, которым понравится участвовать [в финансировании], я знаю, что они готовы платить огромные деньги за право входа на кубок. Посмотрите на суперкубок UEFA (ежегодный матч, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. – «Ведомости»). Этот матч не пользуется большой популярностью. Почему бы не разыгрывать суперкубок UEFA в Китае, например, куда более емком рынке?»

Молодой, но опытный

«Кто-то может говорить, что я не лидер, что я слишком молод и неопытен, чтобы быть президентом UEFA, – говорил Чеферин The Telegraph. – Лидер ли я? Не знаю. Никогда себя так не называл. Но вы становитесь лидером не потому, что повторяете громко и четко: «Я лидер». Если вам приходится это делать, вы вряд ли на самом деле лидер. Можно сказать, что я молод и неопытен, но, честно говоря, я считаю это неуважением ко всем маленьким и средним ассоциациям, которым 365 дней в году приходится добиваться максимума при минимуме затрат. Президенты таких ассоциаций должны быть креативны, сильны и воодушевлены. И уж поверьте мне, опыта нам хватает».